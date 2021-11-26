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ВТБ в октябре начал распускать "ковидную" макропоправку

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ в октябре начал роспуск макропоправки, сформированной в 2020 году в связи с ухудшением экономики из-за пандемии коронавируса, планирует продолжить роспуск в ноябре-декабре, заявил журналистам финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.

Всего в прошлом году банк создал в рамках макропоправки резервы в сумме 15,8 млрд рублей (13,5 млрд рублей в корпоративном сегменте, 2,3 млрд рублей - в розничном).

В октябре банк распустил резервы, созданные в рамках макропоправки, на 5,3 млрд рублей, оставшиеся резервы будут распущены в ноябре и декабре, заявил Пьянов.

"Мы выдержали паузу через несколько волн ковида, которые убедили нас, что российской особенностью прохождения ковидных волн является сравнительно мягкий или отсутствующий локдаун, который никак не влияет на динамику ВВП. После завершения очередной волны мы убедились, что в наших российских реалиях экономика побеждает вирус", - пояснил топ-менеджер.

Всего в октябре банк создал резервы на 5,5 млрд рублей, за 10 месяцев - 84 млрд рублей. Стоимость риска в октябре составила 0,4%, за 10 месяцев - 0,7% (против 0,8% и 1,8% за аналогичный период прошлого года).

ВТБ Дмитрий Пьянов Коронавирус

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