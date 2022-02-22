ВТБ создал макропоправку на 8,4 млрд руб. под розничные кредиты

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в прошлом году создал макропоправку на 8,4 млрд рублей под розничные кредиты в ожидании возможного ухудшения качества в этом сегменте, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.

ВТБ в 2020 году включил в состав резервов предусмотренные стандартом МСФО 9 макропоправки под ожидаемые кредитные убытки из-за ситуации с коронавирусом. Тогда банк создал 13,7 млрд рублей по корпоративным кредитам и 2,5 млрд рублей по розничным.

Пьянов во вторник сообщил, что ВТБ распустил "ковидные" макропоправки как в корпоративном, так и в розничном портфеле.

Одновременно банк видит сложную ситуацию в розничном кредитовании из-за ускорения инфляции. "Инфляция серьезным образом бьет по потребителям. Рост располагаемых доходов низкий и не позволяет покрывать эту повышенную инфляцию", - указал Пьянов.

В связи с этим ВТБ создал новую макропоправку на 8,4 млрд рублей "уже под события начиная с 2022 года", которая отражает потенциальное ухудшение в розничном кредитном портфеле, сообщил финдиректор.