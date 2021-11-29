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"Аэрофлот" не видит предпосылок для сокращения цен на авиатопливо в 2022 году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в данный момент не видит предпосылок для существенного сокращения цен на авиатопливо в 2022 году, сообщил замгендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"Сейчас мы не располагаем какой-либо позитивной информации, не видим факторов существенного снижения цен на топливо", - сказал Чиханчин в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.

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Как сообщалось, расходы группы "Аэрофлот" на топливо за девять месяцев 2021 года увеличились на 42% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 87,9 млрд руб. Такой резкий рост показателя в компании объяснили скачком цен на топливо, а также увеличением объема перевозок и налета часов.

Средняя цена на топливо для группы за 9 месяцев выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в III квартале рост составил 57%, уточняли в "Аэрофлоте".

Аэрофлот

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