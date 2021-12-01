Сбербанк погасил кредиты погибших на "Листвяжной" горняков

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк погасил кредиты на общую сумму более 9 млн рублей, которые у него взяли те, кто погиб на шахте "Листвяжная", сообщила пресс-служба шахты со ссылкой на уведомление банка.

Сбер также направил через "Красный Крест" 30 млн рублей семьям погибших, сообщил через пресс-службу совладелец "Листвяжной", президент холдинга СДС Михаил Федяев и поблагодарил кредитную организацию.

Помимо выплат на общую сумму более 6 млн рублей в среднем на одну семью погибшего будут выполнены обязательства по приобретению жилья. Кроме того, детям будет оплачено обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях, "оказаны адресные меры поддержки".

"Общая сумма помощи сейчас оценивается более чем в 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Утром 25 ноября на шахте"Листвяжная" в Беловском городском округе Кузбасса произошел взрыв и начался пожар. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность удалось поднять тела 11 человек, еще 20 погибших обнаружены, но опасная концентрация метана не позволяет их поднять.

На утро 1 декабря в больницах оставались 16 пострадавших в шахте, сообщила пресс-служба главы Кузбаса Сергея Цивилева.

"Один из них находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести и 12 - в удовлетворительном. 60 человек проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении. Еще 23 человека обратились к врачам с жалобами на проблемы, не связанные напрямую с отравлением угарным газом. Из них девять выписаны на амбулаторное лечение.

В шахте продолжается бурение скважин, спасатели откачивают воду из тоннелей и контролируют газовую обстановку. В отработанное пространство лавы подается азот и хладон. Газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но еще не позволяет производить разведку, говорится в сообщении.

Днем ранее спасатели говорили, что в шахте продолжается пожар и сохраняется угроза взрыва.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". Сейчас 50% акций "СДС-Уголь" принадлежат президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.