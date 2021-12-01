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Оборот розничной торговли РФ в октябре вырос на 4,1%

Оборот розничной торговли РФ в октябре вырос на 4,1%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в октябре 2021 года увеличился на 4,1% по сравнению с показателем за октябрь 2020 года, до 3 трлн 462,4 млрд рублей, сообщил Росстат.

По сравнению с сентябрем (5,6%) динамика в октябре замедлилась. Рост розничной торговли в октябре также оказался несколько ниже ожиданий экономистов (консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост на 4,5%).

За десять месяцев оборот розничной торговли вырос на 7,9%, до 31 трлн 663,6 млрд рублей.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в октябре увеличился на 2,4% (до 1 трлн 624,3 млрд рублей) после роста на 3% в сентябре. В январе-октябре оборот продовольственной розницы вырос на 2,1%, до 14 трлн 842,1 млрд рублей.

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в октябре повысился на 5,7%, до 1 трлн 838,1 млрд рублей (на 8% в сентябре). За 10 месяцев оборот непродовольственной розницы в РФ вырос на 13,7%, до 16 трлн 821,5 млрд рублей.

По данным Росстата, в октябре в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,9%, непродовольственных товаров - 53,1% (в октябре 2020 года - 47,1% и 52,9% соответственно).

Росстат

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