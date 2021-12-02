Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Coca-Cola объявила, что продолжит защиту товарного знака Fanta на рынке РФ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Coca-Cola Co. продолжит защиту своего товарного знака Fanta на российском рынке, решение о конкретных действиях будет принято после получения документов из палаты по патентным спорам Роспатента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Как сообщалось, палата по патентным спорам Роспатента отказала The Coca Cola Company в удовлетворении ее возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам серии Fantola, принадлежащим ГК "Черноголовка", и оставила в силе их регистрацию.

"Мы ожидаем текст решения палаты по патентным спорам и на его основе будем принимать решение по дальнейшим действиям в рамках этого дела. Позиция нашей компании на данный момент не изменилась. Защита прав на интеллектуальную собственность - одна из основ здоровой конкуренции, и мы защищаем свои права предусмотренными действующим законодательством способами", - заявили в пресс-службе мирового производителя.

Бренд Fantolа был разработан ГК "Черноголовка" в 2019 году как "зонтичный" и предназначен для маркировки продуктов питания в категориях: напитки, кондитерские изделия, соленые снеки.

Между тем, в "Черноголовке" рассматривают действия Coca-Cola как оказание давления на ключевых операторов рынка, "как специфический метод конкурентной борьбы транснациональной компании с отечественными производителями".

Coca-Cola Роспатент Fanta Черноголовка

Новости

Набиуллина призвала верить в возвращение инфляции к таргету в 2022 году

"АвтоВАЗ" в ноябре снизил продажи в РФ на 30,7% год к году

"АвтоВАЗ" в ноябре снизил продажи в РФ на 30,7% год к году

В ВЭБе не зафиксировали отказов от покупки бумаг корпорации из-за истории с "Роснано"

Добыча газа в России за 11 месяцев выросла на 10,6%

Рубль утром слегка укрепился к доллару, но умеренно ослабел к евро

Рубль утром слегка укрепился к доллару, но умеренно ослабел к евро

Рынок акций США резко снизился после выявления заражения "омикроном" в стране

Минэкономразвития отметило, что рост ВВП РФ в октябре ускорился до 4,9%

Оборот розничной торговли РФ в октябре вырос на 4,1%

Оборот розничной торговли РФ в октябре вырос на 4,1%

Недельная инфляция в РФ из-за досчетов и загрантуризма ускорилась почти до 0,5%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });