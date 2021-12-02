Coca-Cola объявила, что продолжит защиту товарного знака Fanta на рынке РФ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Coca-Cola Co. продолжит защиту своего товарного знака Fanta на российском рынке, решение о конкретных действиях будет принято после получения документов из палаты по патентным спорам Роспатента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Как сообщалось, палата по патентным спорам Роспатента отказала The Coca Cola Company в удовлетворении ее возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам серии Fantola, принадлежащим ГК "Черноголовка", и оставила в силе их регистрацию.

"Мы ожидаем текст решения палаты по патентным спорам и на его основе будем принимать решение по дальнейшим действиям в рамках этого дела. Позиция нашей компании на данный момент не изменилась. Защита прав на интеллектуальную собственность - одна из основ здоровой конкуренции, и мы защищаем свои права предусмотренными действующим законодательством способами", - заявили в пресс-службе мирового производителя.

Бренд Fantolа был разработан ГК "Черноголовка" в 2019 году как "зонтичный" и предназначен для маркировки продуктов питания в категориях: напитки, кондитерские изделия, соленые снеки.

Между тем, в "Черноголовке" рассматривают действия Coca-Cola как оказание давления на ключевых операторов рынка, "как специфический метод конкурентной борьбы транснациональной компании с отечественными производителями".