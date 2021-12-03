Доллар подорожал больше чем на 27 копеек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро к рублю в пятницу вечером развернулись вверх на "Московской бирже" на фоне фиксации прибыли после сильного роста курса рубля в предыдущие дни.

К 19:00 доллар подорожал на 27,25 копейки, до 73,91 рубля, евро подорожал на 6,25 копейки, до 83,36 рубля. Бивалютная корзина $0,55 и 0,45 евро) подорожала на 17,8 копейки - до 78,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к небольшому снижению к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли после сильного роста в предыдущие дни. В центре их внимания находятся данные о безработице в США за ноябрь, а также информация о подготовке переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, свидетельствовали данные министерства труда. Безработица упала до 4,2%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,6% в октябре.

По пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 546 тысяч, а не на 531 тысяч, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в ноябре на 550 тысяч и снижения безработицы до 4,5%.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией на рынке труда, поскольку она является важным ориентиром для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решений в денежно-кредитной политике. Сильные статданные станут еще одним аргументом для более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов Федрезервом, отмечают эксперты.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, заявил, что считает целесообразным рассмотрение центробанком возможности более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов, уже на декабрьском заседании.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил в четверг, что считает необходимым ускорить темпы сокращения выкупа активов, чтобы иметь возможность поднять базовую процентную ставку в следующем году, если инфляционное давление не ослабнет.

Точная дата переговоров Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На прямой вопрос о 7 декабря он ответил, что это одна из обсуждаемых дат. По его словам, переговоры могут состояться и на следующей неделе, "и через неделю".

У него уточнили формат будущих переговоров: будут ли они проходить один на один или с участием делегаций. "Точного понимания пока нет. Эти все нюансы ещё предстоит подтвердить", - сказал Песков.

Цены на нефть растут в пятницу после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тысяч баррелей в сутки в январе. Альянс оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть.

В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи министров ОПЕК+, отмечается, что "заседание не закрыто".

К 19:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,64% - до $71,51 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 2,36% до $68,07 за баррель.

Как рассказала "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу тестирует уровень 73,6 за доллар, укрепившись с начала недели более чем на 2%. "Рост рубля был вызван общим снижением индекса DXY, пострадавшим от распродаж на фоне распространения нового штамма коронавируса. К концу недели индекс DXY смог отыграть падение, после того как глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил намерение более быстрых темпов сворачивания программы покупки активов. Позитивные настроения по рублю также поддерживаются разворотом в котировках нефти, выросшей на 3% с начала дня. По итогам встречи ОПЕК+ альянс не стал корректировать принятый в июле план по планомерному увеличению добычи нефти, сохранив приверженность постепенному увеличению добычи нефти", - отмечает Наумова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ поднял официальный курс доллара на 3 декабря на 8,91 копейки, до 74,0637 рубля за доллар, и уменьшил курс евро на 2,42 копейки, до 83,8105 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 30,67 копейки по отношению к четвергу и составил 73,6036 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 20,58 копейки и составил 73,6513 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 863,303 млн, из которых $644,722 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 218,581 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 56,47 копейки, до 83,1789 рубля за евро. Между тем, средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 43,84 копейки и составил 83,1934 рубля за евро. Объем торгов евро к этому моменту составил 501,997 млн евро, из которых 125,309 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 376,688 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 7,47% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 13 б.п. - до 8,47% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяц увеличились на 1 б.п. - до 9,05% и 9,19% годовых.