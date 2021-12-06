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"Роснефть" и Indian Oil договорились о поставке в 2022 году до 2 млн тонн нефти

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" и Indian Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти до конца 2022 года, сообщила российская компания.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% дочернего общества "Ванкорнефть", которое разрабатывает Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение в Красноярском крае.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются "Роснефть" и ВР).

С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта "Сахалин-1" (другими акционерами являются "Роснефть", ExxonMobil и японская Sodeco). В 2020 году в рамках проекта было добыто 12,4 млн тонн нефти и конденсата, потребителям поставлено более 2,4 млрд куб. м газа.

"Роснефти" принадлежит пакет акций (49,13%) индийской компании Nayara Energy, в состав которой входит НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год. Завод является вторым по величине в Индии. Индийская компания уже приступила к реализации программы развития НПЗ: в рамках первого этапа планируется строительство установок для производства полипропилена мощностью до 450 тыс. тонн в год. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей. Nayara Energy планирует дальнейшее расширение сети АЗС в Индии - до восьми тысяч в ближайшие три года.

Роснефть Indian Oil

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