Indian Oil отчиталась о рекордной годовой прибыли в $3 млрд

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation Ltd. за 2021-22 отчётный год, закончившийся 31 марта, заработала 241 млрд рупий ($3 млрд в пересчете по курсу ЦБ на 3 августа) чистой прибыли, что на 11% больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка составила $91,3 млрд, увеличившись на 40% год к году, что объясняется ростом цен на углеводороды в мире и повышенным спросом на энергию в Индии. EBITDA выросла на 12% и составила $6 млрд.

К 2025 году компания запланировала увеличение нефтепереработки на 30%, до 107 млн тонн, предусмотрев инвестиции в $12,7 млрд.

К 2030 году Indian Oil хочет нарастить добычу с 4,3 млн тонн нефти до 11 млн тонн в год.