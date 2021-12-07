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Brent подорожала до $73,63 за баррель

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти во вторник на сигналах о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является не столь опасным, как ожидали многие.

Данные из ЮАР, где был выявлен этот штамм, не показывают роста числа госпитализаций. Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам, доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств о том, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы.

Тем не менее, многие страны уже ввели ограничения, в частности на полеты по ряду направлений, что, вероятно, все же ограничит спрос на авиационное топливо, хотя последствия могут быть менее серьезными, чем ожидалось ранее.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве во вторник составила $73,63 за баррель, что на $0,55 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $3,2 (4,6%) - до $73,08 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $70,2 за баррель, что на $0,71 (1,02%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $3,23 (4,9%) и составила $69,49 за баррель.

"Рынок, вероятно, продолжит медленный подъем, если этот оптимизм сохранится, но волатильность останется высокой, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Трейдеры остаются очень восприимчивыми к любым намекам на возможные негативные последствия распространения "омикрона".

Тем временем, в США 6 декабря был завершен прием заявок на участие в аукционах по продаже нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) в декабре. Минэнерго не объявит итоги аукционов ранее 14 декабря, однако, по данным агентства Bloomberg, участие в них приняли, по крайней мере, две зарубежные нефтеперерабатывающие компании.

Brent WTI Коронавирус

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