Цены на нефть выросли более чем на 1% после публикации данных Минэнерго США

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут днем в четверг более чем на 1% после публикации данных министерства энергетики США, показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырья в стране.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что спрос на энергоносители остается высоким, несмотря на появление нового штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 по Москве составила $74,79 за баррель, что на $0,91 (1,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $71,79 за баррель, что на $0,92 (1,3%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей - до 428,29 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 1,7 млн баррелей.

Товарные резервы бензина сократились на 719 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,85 млн баррелей, до 123,76 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

"Несмотря на всплеск распространения вируса, еженедельные данные Минэнерго показали, что спрос на нефтепродукты находится на рекордно высоком уровне, экспорт нефти восстанавливается, а запасы нефти в стране сократились больше чем ожидалось", - отметил аналитик OANDA Эдвард Мойя. "Нынешняя волна распространения "омикрона" может привести к введению некоторых ограничительных мер в отдельных штатах США, но навряд ли случатся повторные локдауны, как это было во время пика пандемии COVID-10", - добавил он.