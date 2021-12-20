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Bank of Montreal купит американское подразделение BNP Paribas за $16,3 млрд

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Французский банк BNP Paribas сообщил, что заключил соглашение с канадским Bank of Montreal (BMO) о продаже своего американского подразделения Bank of the West за $16,3 млрд. Сделка потребует согласования с регуляторами, ее рассчитывают закрыть до конца 2022 года.

Соглашение обеспечит единовременный прирост капитала на уровне около 2,9 млрд евро, отметили в BNP Paribas. После завершения сделки BNP Paribas планирует серию обратного выкупа акций.

Сделка может стать одной из крупнейших в банковской отрасли за последнее время, пишет The Wall Street Journal.

Соглашение облегчит расширение Bank of Montreal в США, где банк развивает присутствие на протяжении последних лет. Общий объем активов банков в результате сделки может составить около $870 млрд.

Bank of the West работает в коммерческом сегменте и сфере потребительского банкинга, а также осуществляет специализированные финансовые и прочие операции. Общий объем депозитов банка составляет около $89 млрд, активов - около $105 млрд. Он принадлежит BNP Paribas с 1979 года.

Bank of Montreal - четвертый крупнейший банк в Канаде. На американское подразделение банка приходится около 38% его выручки, пишет WSJ. В США BMO работает в коммерческом и розничном сегментах, а также в сфере управления благосостоянием и рынков капиталов.

Крупные канадские банки имеют ограниченную возможность для расширения в пределах страны, в связи с чем ищут варианты в Штатах.

Так, Royal Bank of Canada, второй крупнейший в стране банк, в 2015 году приобрел американский City National Corp. за $5,4 млрд. В свою очередь, количество подразделений крупнейшего канадского банка Toronto-Dominion в США превышает показатель в Канаде.

Bank of Montreal BNP Paribas Франция Канада США Bank of the West

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