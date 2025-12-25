"Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа

Поиск

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2025 году поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 млрд куб. м газа, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на совещании, посвященного подведению предварительных итогов года.

В 2025 году весной плановое летнее техническое обслуживание магистрали было проведено впервые без остановки поставок газа. Также компания регулярно сообщала о новых суточных рекордах поставки газа по магистрали. Регулярное (хоть и даже небольшое) превышение физических поставок над контрактными величинами может быть индикатором стабильных ежедневных поставок. Это особенно важно для потребителя в период текущего отопительного сезона и роста использования топлива.

"Сила Сибири" уже стала газопроводом №1 для поставок газа в Китайскую Народную Республику. Последние несколько лет мы планомерно наращиваем поставки газа по китайскому направлению. И мы ежегодно, регулярно с вами ставим все новые и новые рекорды суточных поставок. Обновляем эти рекорды иногда по несколько раз в неделю. И по итогам 2025 года мы не только вышли на полку поставок газа в Китай - 38 млрд куб. м газа. Самое главное, что по итогам года мы поставим в Китай почти на 800 млн куб. м больше, чем наши контрактные обязательства", - сказал Миллер.

Он выразил уверенность, что такая тенденция на китайском газовом рынке сохранится. "И ежегодно, уверен, мы будем поставлять в Китай объемы большие, чем наши контрактные обязательства", - сказал он.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.

В 2024 году по магистрали экспортировано 31,12 млрд куб. м газа. С 1 декабря 2024 года - на месяц раньше изначального срока - суточные поставки по "Силе Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении).

Россия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Китай (по трубе и в виде СПГ), обеспечивая около трети его импорта.

