Поиск

Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В России количество малых и средних предприятий (МСП), по данным единого реестра, на конец 2025 года составило 6,76 млн единиц, что почти на 200 тысяч единиц (на 3%) больше, чем на конец 2024 года (6,57 млн), сообщило Минэкономразвития.

В министерстве отмечают, что в 2025 году существенно трансформировался сам подход к развитию малого и среднего предпринимательства. При этом акцент в поддержке сектора смещается на создание условий для формирования устойчивых и эффективных компаний, прокомментировала замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

Помимо роста числа самих субъектов МСП, в 2025 году также фиксируется качественное изменение его структуры, констатировал генеральный директор "Корпорации МСП" Александр Исаевич.

"Основные изменения произошли не столько за счет снижения количества торговых предприятий, сколько за счет увеличения числа МСП в приоритетных отраслях экономики предложения. В первую очередь, это профессиональная, научная и техническая сферы (прирост числа МСП за 2025 год на 37 тысяч штук), IT и связь (прирост на 22 тысячи), обрабатывающие производства (прирост на 13 тысяч), туризм и общепит (прирост на 10 тысяч)", - прокомментировал показатели Исаевич.

Александр Исаевич Минэкономразвития МСП Татьяна Илюшникова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росавиация отменила ограничения на выполнение ночных рейсов из России в Израиль

Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

 Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

"Почта России" приостановит наземную доставку в Словению, Хорватию и страны Балтии

Сергей Удальцов получил шесть лет по делу об оправдании терроризма

Минсельхоз ждет экспорта продукции АПК в 2025 году на $40 млрд

В Госсовете призвали перестроить систему дополнительного профобразования

Долина готова выселиться из спорной квартиры, проданной Полине Лурье

 Долина готова выселиться из спорной квартиры, проданной Полине Лурье

Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов

Суд оставил в силе первое в России решение по делу о поиске экстремистского контента

В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

 В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7963 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });