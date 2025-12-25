Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В России количество малых и средних предприятий (МСП), по данным единого реестра, на конец 2025 года составило 6,76 млн единиц, что почти на 200 тысяч единиц (на 3%) больше, чем на конец 2024 года (6,57 млн), сообщило Минэкономразвития.

В министерстве отмечают, что в 2025 году существенно трансформировался сам подход к развитию малого и среднего предпринимательства. При этом акцент в поддержке сектора смещается на создание условий для формирования устойчивых и эффективных компаний, прокомментировала замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

Помимо роста числа самих субъектов МСП, в 2025 году также фиксируется качественное изменение его структуры, констатировал генеральный директор "Корпорации МСП" Александр Исаевич.

"Основные изменения произошли не столько за счет снижения количества торговых предприятий, сколько за счет увеличения числа МСП в приоритетных отраслях экономики предложения. В первую очередь, это профессиональная, научная и техническая сферы (прирост числа МСП за 2025 год на 37 тысяч штук), IT и связь (прирост на 22 тысячи), обрабатывающие производства (прирост на 13 тысяч), туризм и общепит (прирост на 10 тысяч)", - прокомментировал показатели Исаевич.