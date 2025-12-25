Поиск

Минсельхоз ждет экспорта продукции АПК в 2025 году на $40 млрд

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российский агропромышленный комплекс в 2025 году может экспортировать продукции на $40 млрд, с учетом ситуации с курсом рубля это хороший результат, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"В этом году, надеемся, что мы выйдем на $40 млрд, по тоннажу где-то должно быть 80 млн тонн. Поменьше, чем в прошлом году, из-за ситуации с курсом, потому что курс не поддерживает наш экспорт. Но в текущей ситуации мы оцениваем это как хороший результат", - заявила она журналистам.

По ее словам, аграрная продукция - "какая бы она ни была" - дешевле, чем промышленная. Это бюджетная продукция, отметила министр. "Но мы сейчас смотрим на динамику, остается неделя. Надеемся получить $40 млрд", - сказала она.

Лут подтвердила сделанный ранее прогноз о том, что экспорт зерна из России в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) составит 53-55 млн тонн.

В 2024 году, по данным Минсельхоза, Россия экспортировала 109,2 млн тонн продукции АПК.

По данным ФТС, в 2024 году экспортная выручка от продукции АПК составила $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). Основными экспортными товарами российского АПК являются масложировая продукция, рыба и морепродукты, зерновые и зернобобовые культуры.

Согласно поставленной президентом задаче по увеличению экспорта продукции АПК к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом, в 2030 году поставки за рубеж должны быть на уровне $55,2 млрд.

