В Госсовете призвали перестроить систему дополнительного профобразования

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подходы к подготовке кадров в стране требуют кардинального пересмотра, заявил секретарь Государственного совета Алексей Дюмин после заседания Госсовета по проблеме подготовки кадров.

"Нужно кардинально пересмотреть подходы к подготовке кадров и последующему карьерному росту специалистов. Перезагрузить систему дополнительного профессионального образования, исходя из задач достижения технологического лидерства, поставленных президентом. В эпоху глобальных перемен необходимо сформировать такую систему подготовки и переподготовки кадров, которая будет способна постоянно перенастраиваться, адаптироваться к новым социально-экономическим вызовам и запросам рынка труда", - сказал Дюмин.

Он отметил, что в последние годы российский рынок труда сталкивается с серьезным кадровым дефицитом.

"Нехватка рабочих рук затрагивает практически все отрасли экономики и становится главным препятствием для экономического развития. В дальнейшем ситуация на рынке труда будет только усугубляться. В том числе - в связи со стремительным развитием искусственного интеллекта", - подчеркнул Дюмин.