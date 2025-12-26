Мантуров ждет роста обрабатывающей промышленности РФ в 2026 году на 2,5-3%

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Обрабатывающая промышленность РФ по итогам 2025 года вырастет на 2,5-3%, аналогичная динамика ожидается в 2026 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Рассчитываем, что те национальные проекты, которые стартовали с этого года, и инструменты поддержки будут в первую часть и, начиная, в частности, с этого года, направлены именно на эти направления. Мы рассчитываем, что следующий год будет примерно с такими же показателями, как и 25-й, то есть 2,5-3%", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По последним данным Росстата, российская обрабатывающая промышленность в январе-ноябре 2025 года показала рост в годовом выражении на 2,6%.