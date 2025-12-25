"Почта России" приостановит наземную доставку в Словению, Хорватию и страны Балтии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - АО "Почта России" временно приостанавливает наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию, сообщает сайт компании.

Авиадоставка в эти страны продолжается.

"Перевозчик-партнер "Почты России" в Европе сообщил, что в эти страны доставлять отправления будет только авиацией. Клиенты по-прежнему могут отправлять в эти страны посылки, сроки доставки не увеличатся", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Почты России".