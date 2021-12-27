Автозаводы Петербурга остановят конвейеры на новогодние праздники

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Автозаводы Nissan, Toyota, Hyundai в Петербурге приостановят выпуск автомобилей на период традиционных зимних каникул, сообщили "Интерфаксу" представители компаний и предприятий.

Последним рабочим днем на заводе Hyundai в 2021 году будет 30 декабря. Отдых продлится 10 дней: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Производство автомобилей возобновится 10 января.

На такой же срок будет остановлен конвейер завода Toyota.

Работники петербургского завода Nissan отправятся в отпуск 30 декабря. Конвейер начнет сборку 10 января. "Во время каникул будут проводиться плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории предприятия", - отметили в пресс-службе российского подразделения автоконцерна.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.

Завод Toyota в Петербурге был введен в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.

Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.