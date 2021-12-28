Рынок круп РФ насыщен и относительно спокоен

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия в этом году снизила производство основных крупяных культур, за исключением гречихи. Но в целом рынок оказался насыщенным. Тем не менее, несмотря на высокое предложение, новый крупяной сезон (сентябрь 2021-август 2022 гг.) стартовал с повышения цен на большинство круп. Правда, росли они разными темпами. Лидером ценового ралли была гречка, следует из обзора, подготовленного заместителем генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ириной Глазуновой.

Производство

"В этом году насыщенность рынка отечественными крупами остается высокой. Причем по итогам 2020 года основной прирост достигнут за счет риса: валовой сбор сырца был исторически максимальным и составил 1,142 млн тонн", - сообщила Глазунова "Интерфаксу".

По предварительным данным Росстата, производство риса-сырца в этом году снизилось до 1,074 млн тонн, овса - до 3,766 млн тонн с 4,132 млн тонн, проса - до 367 тыс. тонн с 396 тыс. тонн. Урожай гречихи вырос до 921 тыс. тонн с 892 тыс. тонн.

"Снижение производства риса обусловлено сокращением посевов из-за опасения повторения нехватки воды, как это было в засушливом 2020 году, - пояснила Глазунова. - В последние годы посевы овса сокращаются из-за снижения его использования на фуражные цели. Проса, которое многие хозяйства производят по остаточному принципу, было посеяно более чем в полтора раза меньше, чем в предыдущем году. От более резкого падения производства спасла достаточно высокая урожайность".

В то же время площади под гречихой заметно выросли в связи с благоприятной для производителей конъюнктурой прошлого сезона.

За три месяца текущего сезона (сентябрь-ноябрь) производство круп составило 472 тыс. тонн против 435 тыс. тонн за тот же период прошлого сезона, в том числе риса - 144 тыс. тонн против 135 тыс. тонн, гречки - 131 тыс. тонн против 125 тыс. тонн, пшена - 26 тыс. тонн (на уровне прошлого сезона).

Гречка: ценовые кульбиты

Как заявила Глазунова, в новый сезон рынок гречки вступил с рекордно низкими переходящими запасами. Основная причина – чрезвычайно высокий экспорт гречихи и гречневой крупы. В пересчете на гречиху за предыдущий сезон была вывезена почти четверть всего урожая 2020 года. С 5 июня по 31 августа правительство вводило запрет на экспорт гречихи и гречки для предотвращения их дальнейшей утечки за рубеж и стабилизации цен.

"Однако сезонной ценовой "просадки" не произошло. Держатели гречихи нового урожая не торопились с ее реализацией. Предприятия конкурировали за зерно и вынуждены были предлагать все более высокие цены, - сообщила Глазунова. - В дальнейшем увеличение предложения гречихи способствовало некоторому снижению цен на нее и, как следствие, на крупу. Да и производство гречки в первые месяцы сезона начало опережать показатели прошлого года".

Глазунова также сообщила, что экспорт гречихи с начала крупяного сезона (сентябрь-середина декабря) составил 19,7 тыс. тонн (31,1 тыс. тонн год назад), гречки - 37,6 тыс. тонн (37,3 тыс. тонн).

Как считает эксперт, в перспективе цены, скорее всего, стабилизируются. "Предложение будет нарастать. Однако в случае дальнейшего укрепления цен не исключено введение очередного временного запрета на экспорт", - сказала она.

Рис: значительный рост цен не прогнозируется

Как считает Глазунова, несмотря на сокращение посевов, валовой сбор риса-сырца в этом году "оказался весьма неплохим". "Качество зерна в урожае 2021 года лучше, чем годом ранее. Поэтому производство крупы может оказаться не ниже, чем в прошлом сезоне. Переходящие запасы с прошлого сельхозгода также оказались достаточно высокими", - сказала она.

Тем не менее, цены на отечественный рис в начале сезона росли, хотя и не столь высокими темпами, как на гречку. Определенную поддержку им, наряду с повышением цен на другие крупы российского производства и поздним началом переработки, могло оказать значительное подорожание импортного риса, отметила Глазунова.

При этом экспортные котировки трех крупнейших азиатских экспортеров - Индии, Таиланда и Вьетнама - находятся в последние месяцы на более низком уровне по сравнению с пиковыми значениями прошлого и позапрошлого сезонов. "Частично подорожание импортного риса обусловлено ростом стоимости контейнерных перевозок в странах Азии, а также судового фрахта. Значительную роль в росте цен на импортный рис сыграл и валютный фактор", - пояснила эксперт.

По ее словам, за три месяца текущего сезона экспорт риса заметно снизился, что, в том числе, связано с поздним началом уборки.

РФ в 2020/2021 сельхозгоду экспортировала 188 тыс. тонн риса против 116 тыс. тонн в предыдущем году. Импорт составил 193 тыс. тонн против 245 тыс. тонн. За три месяца текущего сезона (сентябрь-ноябрь) экспорт снизился до 22 тыс. тонн с 67 тыс. тонн годом ранее. Импорт также составил 22 тыс. тонн (23 тыс. тонн год назад).

Основным покупателем российского риса в этом сезоне стала Белоруссия, на которую пришлось 17% поставок. По итогам минувшего сезона первенство удерживала Турция, закупившая 55% отправленного на экспорт риса. За три месяца текущего сезона доля Турции составляет пока 6%.

Рис в РФ закупают Иордания и Монголия (по 11%), а также ряд других стран.

"Предложение отечественного риса на рынке ожидается до конца текущего сезона весьма высоким. Поэтому оснований для дальнейшего сколько-либо значительного роста цен в настоящее время не прогнозируется", - заявила Глазунова.

Пшено и овес: относительное спокойствие

Как сообщила Глазунова, ценовая динамика на просо и на пшено пока остается достаточно спокойной, хотя и наблюдается небольшое укрепление цен.

"В перспективе этот тренд может сохраниться по мере истощения запасов проса у крупозаводов. Такая ситуация неоднократно имела место в конце предыдущих сезонов", - сказала она.

В то же время цены на продовольственный овес заметно укрепились. Основная причина – сокращение валовых сборов продовольственного овса в ряде регионов европейской части РФ и на Урале.

В Алтайском крае в начале сезона цены составляли 10-10,5 тыс. рублей за тонну, в настоящее время – 14-14,1 тыс. рублей. В дальнейшем многое будет зависеть от доли качественного овса в валовом сборе текущего года, считает Глазунова.