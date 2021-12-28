ЕЭК обнулила пошлины на ввоз некоторых электродов для электросталеплавильных производств

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов графитированных электродов (коды 8545 11 008 9 ТН ВЭД ЕАЭС) сроком на два года.

В настоящее время ставка составляет 8%.

"Рассматриваемые товары представляют собой изделия различных марок с различными характеристиками, которые используются для производства электростали, а также выплавки ферросплавов, чугуна, медных и никелевых штейнов, синтетических шлаков, фосфора, карбида кальция, кремния и т.д.", - поясняется в сообщении торгового блока ЕЭК.

"Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на восполнение дефицита в графитированных электродах на территории Евразийского экономического союза, поддержку металлургических предприятий государств-членов и увеличение объемов продаж готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках", - прокомментировал решение министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении.

Ранее в марте этого года Совет ЕЭК уже принял решение о снижении ввозной пошлины с 5% до 0% в отношении графитированных электродов с кодом 8545 11 002 0. Решение будет действовать до конца 2021 года. Тогда меру в ЕЭК объясняли необходимостью "снижения себестоимости продукции из металлов, произведенной на территории союза, которая используется в машиностроении, гражданском строительстве и других отраслях промышленности".

В России всю номенклатуру графитированных электродов (используются для плавки стали в электродуговых печах) производит группа ЭПМ (входит в группу компаний "Ренова").