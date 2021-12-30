"СПБ биржа" рассматривает возможность проведения торгов в выходные

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") начинает подготовку к проведению торгов российскими и иностранными акциями в субботу и воскресенье. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник на финансовом рынке и подтвердили на бирже.

В частности, совет директоров биржи обсуждал этот вопрос на собрании в четверг, 30 декабря. Члены совета по просьбе участников торгов утвердили изменения в правила организованных торгов, которые предусматривают торги в субботу и в воскресенье.

Обсуждается, что торги будут проходить с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Торги могут начаться в первые выходные февраля - с 5 февраля. На торгах будут представлены российские акции, а также иностранные акции, имеющие наибольшие доли в портфелях розничных инвесторов - из Индекса SPB100.

"Российские инвесторы получат возможность оперативно пересматривать свои инвестиционные портфели в зависимости от корпоративных и экономических новостей, выходящих по выходным дням, что позволит управлять рисками, а также нивелировать ценовые гэпы, возникающие за счет двухдневного перерыва в торгах", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе "СПБ биржи".

"СПБ биржа" - организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Также на бирже залистинговано более 30 российских акций.