Российский рынок акций к концу года растерял половину роста

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций по итогам 2021 года продемонстрировал умеренный рост благодаря как позитивной динамике мировых фондовых площадок, повышению цен на нефть, газ и металлы, так и некоторому снижению геополитических рисков.

Пик роста пришелся на середину октября, после чего рынок скорректировался вниз и растерял около половины предыдущего повышения. Индекс МосБиржи закрыл год ростом на 15,15% - до 3787,26 пункта, повышение индекса РТС составило 15%, до 1595,76 пункта. Негативное влияние на динамику российских акций в конце года оказали такие факторы, как общемировое охлаждение "аппетита к риску" под давлением активного распространения нового штамма "омикрон" COVID-19, начавшийся процесс ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг России, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Для сравнения: рост американских фондовых индексов за год составил от 20% (Dow Jones Industrial) до 28% (S&P 500), европейские фондовые площадки прибавили по итогам года 6-28%; японский Nikkei 225 вырос почти на 5%, австралийский S&P/ASX200 - на 12,4%, фондовый рынок Индии подорожал на 23%. Вместе с тем китайский индекс CSI 300 снизился за год на 3,8%, гонконгский Hang Seng - на 14,9%, бразильский Bovespa - на 12,5%.

Лидеры роста и падения

В лидерах повышения среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", по итогам 2021 года оказались ценные бумаги ГК "Самолет" (+407%), привилегированные акции "Мечела" (+307%), акции "Распадской" (+210%), расписки TCS Group (+159%), бумаги "Ашинского металлургического завода" (+146%), ПАО "Белуга групп" (+140%), "Русской Аквакультуры" (+130%), "ВСМПО-Ависма" (+125%), "Акрона" (+108%), "Русала" (+108%), "ФосАгро" (+86%), ГК "ПИК" (+84%), "КАМАЗа" (+62%), "Газпрома" (+61%), банка "Санкт-Петербург" (+58%).

Вместе с тем аутсайдерами года стали депозитарные расписки VK Company (-56%), акции OR Group (-45%), "М.Видео" (-39%), Petropavlovsk (-38%), "Россетей" (-37%), "РуссНефти" (-34%), расписки Okey Group (-33%), Etalon Group (-31%), Ozon (-31%), X5 Retail Group (-29%), бумаги "Группы ЛСР" (-28%), "ФСК ЕЭС" (-27%).

Индекс Мосбиржи уже в первые месяцы 2021 года стал обновлять максимумы

Новый торговый год рынок акций РФ начал с уверенного роста вместе с фондовыми площадками Азии и Европы благодаря внедрению вакцин от коронавируса COVID-19, что должно было поддержать восстановление мировой экономики. Индекс МосБиржи уже в первый торговый день обновил исторический максимум и превысил рубеж 3350 пунктов. В ходе торгов 5 января отечественный рынок был подогрет выросшей нефтью после сообщений о достигнутом компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале. ОПЕК+ приняла решение, что после марта будет наращивать нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. При этом для сдерживания предложения нефти на рынке Саудовская Аравия заявила о дополнительном добровольном снижении добычи в феврале и марте на 1 млн б/с. На фоне действий Саудовской Аравии Brent выросла за неделю на 8,2%, WTI - на 8,9%.

Российский рынок акций начал постпраздничную неделю января с роста большинства blue chips, индекс МосБиржи вновь обновил максимум и впервые протестировал рубеж 3500 пунктов; 12 января рост на рынке продолжился вслед за Азией и нефтью, после чего к вечеру индекс МосБиржи скорректировался вниз вслед за Европой, завершив торги в "минусе" по рублевому индикатору впервые после 9-дневного ралли.

В третьей декаде января рынок акций упал, ведомый нефтегазовыми бумагами на фоне снизившейся нефти и выросших геополитических рисков после состоявшейся инаугурации президента США Джо Байдена. Спросом пользовались лишь традиционные "защитные" акции золотодобывающих компаний, а также бумаги Ozon. Ситуация на мировых рынках ухудшилась под давлением новостей о новых вспышках коронавирусной инфекции COVID-19, а также в связи с задержкой принятия нового пакета стимулирующих мер в США. В Китае решением властей в ряде районов Пекина и некоторых других городах началось массовое тестирование населения на коронавирус в связи с новой вспышкой распространения инфекции. В Гонконге был объявлен карантин в отдельных районах, ограничена работа ресторанов, закрыты фитнес-центры, салоны красоты и кинотеатры.

Однако коррекция была недолгой и уже в начале февраля на российском фондовом рынке вновь активизировались покупатели; отскоку способствовали ожидания принятия в США новых мер стимулирования экономики, улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в США, а также ослабление санкционных рисков. Нефть выросла на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи.

В середине февраля среди бумаг "второго эшелона" раллировали акции "Белуга групп" в отсутствие новостей. Вслед за ними к росту перешли акции "Русгрэйн холдинга", МКФ "Красный Октябрь", "Абрау-Дюрсо". Основной причиной роста котировок данных ценных бумаг был большой объем свободной рублевой ликвидности, которую участники рынка пытались куда-то инвестировать. Но в итоге ралли оказалось непродолжительным, и спустя несколько дней упали в цене ранее перегретые спекулятивными покупками малоликвидные бумаги "Белуга групп", "Абрау-Дюрсо", "Наука-связь" и "Наука НПО".

Рынок акций на первых весенних торгах вырос вслед за внешними площадками на фоне известий об одобрении нижней палатой Конгресса США нового пакета стимулов. В дальнейшем рынок продолжил подъем благодаря растущей нефти и сокращению санкционных опасений после сообщений о введении ЕС и США в связи с "делом Навального" лишь точечных санкций, не затрагивающих основные сектора экономики. Пик роста пришелся на середину марта на фоне повышения мировых рынков после утверждения президентом США нового пакета мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн. Кроме того, мировые рынки порадовала статистика из Китая: промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца года резко выросли по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Кроме того, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17% (до 13,326 млн б/с).

Отрицательная коррекция марта-апреля

Индекс МосБиржи 16 марта утром обновил исторический максимум, поднявшись чуть выше отметки 3600 пунктов, но завершил день в районе 3590 пунктов; лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" на корпоративных новостях. "Норникель" из-за аварий на двух рудниках ощутимо сократит производственные показатели в 2021 году.

Рынок акций РФ 17 марта заметно просел из-за возросших санкционных рисков после заявлений президента Байдена о том, что "Россия заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США, а также на фоне внешних негативных сигналов перед итогами заседания Федрезерва; откат индексов МосБиржи (-2,3%, ниже 3510 пунктов) и РТС (-3,8%, в район 1493 пунктов) стал рекордным за три месяца. Котировки Brent опустились до $62 за баррель на фоне беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе. Германия объявила о продлении локдауна до 18 апреля, Нидерланды продлили карантин до 20 апреля.

Банк России повысил в марте ключевую ставку до 4,5% годовых, ужесточив денежно-кредитную политику впервые с декабря 2018 года. При этом ЦБ дал новый сигнал, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По оценке ЦБ, баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, и их действие может оказаться более продолжительным.

После локального отскока в середине первой декады апреля инициатива на рынке акций вновь перешла к игрокам на понижение из-за возросших санкционных рисков в связи с эскалацией напряженности на востоке Украины; индекс МосБиржи откатился ниже 3500 пунктов, при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний и ряда металлургов. Локальное ослабление геополитической напряженности вокруг Украины вызвали заявления секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о том, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но пристально следит за ситуацией.

Пик падения индекса МосБиржи пришелся на 12 апреля, когда индикатор опускался до 3473 пунктов, после чего ситуация на рынке улучшилась и российские индексы начали постепенно отыгрывать понесенные ранее потери благодаря подорожавшей нефти и ослаблению геополитической напряженности. Белый дом США сообщил, что президент Байден провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили глобальные и региональные темы. Байден также предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране.

Инвесторы довольно спокойно отреагировали на объявление Соединенными Штатами новых антироссийских санкций в середине апреля, посчитав несущественным запрет США для своих банков участвовать в первичном размещении рублевых гособлигаций. После 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга России, номинированного в рублях. Вместе с тем американские банки не были ограничены в покупке ОФЗ на вторичном рынке.

Новая волна повышения в конце апреля-июле

Во второй половине апреля российский рынок смог не только отыграть просадку, но и двинулся в сторону исторических максимумов. Лидировали в росте бумаги металлургов во главе с бумагами "Северстали" и "Распадской" на корпоративных новостях. Выделение угольных активов Evraz, консолидированных на базе "Распадской", может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz, всем акционерам пропорционально их долям. В дальнейшем российский рынок ускорил рост благодаря ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины после известий, что министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах в связи с достигнутыми целями, войска до 1 мая должны вернуться с южных рубежей России в пункты постоянной дислокации. На этом фоне индекс МосБиржи обновил максимум и завершил торги выше 3600 пунктов.

Межпраздничную майскую неделю российский рынок начал с роста вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась в район $69 за баррель) в ожидании увеличения спроса на сырье. Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что администрация США предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет именно такой курс. Блинкен отметил, что у президента США Джо Байдена будет возможность "напрямую поговорить об этом, когда он встретится с президентом Путиным". Вторая неделя мая на рынке акций началась с обновление максимума индексом МосБиржи, который в ходе торгов локально превысил рубеж 3700 пунктов.

Поддержку акциям "Газпрома" оказал ряд новостей. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, осталось построить всего 80 км. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода "Северный поток 2" в германской экономической зоне. Кроме того, газовый концерн опубликовал сильный квартальный отчет по РСБУ: чистая прибыль составила 362,637 млрд рублей после 294,748 млрд рублей убытка за январь-март 2020 года. Показатель прибыли оказался максимальным за последние 9 кварталов. Чуть позже пришли новости, что Вашингтон отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за сооружение газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя.

Российский рынок акций в середине третьей декады мая продолжил подъем на фоне высокой нефти и ослабления геополитических рисков после официального объявления двустороннего саммита президентов России и США 16 июня в Женеве. Тенденция к росту нефтяных котировок сформировалась на оптимизме в отношении перспектив спроса на углеводороды в США и Европе на фоне успешной кампании по вакцинации населения. Пик роста российского рынка пришелся на середину июня в преддверии саммита президентов России и США и очередного заседания Федрезерва. Индекс МосБиржи 15 июня вплотную приближался к отметке 3865 пунктов, обновив в очередной раз максимум, а индекс РТС локально превышал 1695 пунктов. После этого на рынке наметилась коррекция.

В конце июня коррекционное снижение продолжилось вслед за бумагами металлургических компаний, упавшими на новостях о введении временной экспортной пошлины (на период с августа и до конца года). Правительство ввело пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен.

Тенденция к росту возобновилась в начале второго месяца лета. При этом индекс МосБиржи в ходе торгов 6 июля благодаря росту ценных бумаг нефтегазовых компаний, и прежде всего акций "Газпрома", обновил максимум, поднявшись до 3915 пунктов. Позитивной динамике "Газпрома" способствовали ожидания заметного улучшения финансовых показателей компании на фоне высоких цен на газ и, соответственно, роста дивидендных выплат по итогам 2021 года. Кроме того, ослабли риски, связанные со строительством "Северного потока 2", после смягчения позиции США в отношении этого проекта. В свою очередь цены на нефть обновили многолетние максимумы (Brent поднималась до $77,84 за баррель, а WTI вплотную приближалась к $77 за баррель).

Во второй половине июля рынок акций накрыла очередная волна коррекционного снижения. Глобальные инвесторы негативно восприняли публикацию протокола июньского заседания ФРС. Руководители американского ЦБ в ходе заседания предположили, что Федрезерву, возможно, придется сократить объемы стимулирования раньше, чем планировалось, поскольку темпы роста экономики опережают ожидания. Кроме того, продолжить рост не позволили массовые дивидендные отсечки.

Пик снижения российского рынка пришелся на 19-20 июля. При этом 19 июля было зафиксировано рекордное за 4 месяца падение индексов из-за массовых распродаж активов по всему миру и обвала нефти (Brent упала к $69 за баррель) на фоне опасений относительно раннего ужесточения монетарной политики ФРС, роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК наращивать добычу нефти. Минимальных же значений фондовые индикаторы достигли в начале торгов 20 июля - 3680 пунктов по индексу МосБиржи и 1551,7 пункта по индексу РТС. Однако уже к закрытию торгов 20 июля рынок акций отскочил на фоне общемировой коррекции после нескольких дней снижения.

Новые максимумы индекса Мосбиржи

Рынок акций в начале августа демонстрировал подъем вместе с глобальными площадками на ожиданиях сохранения стимулирующих мер мировыми центробанками, включая Федрезерв США, а также на фоне вернувшегося интереса нерезидентов к российским активам. Заметно выросли ценные бумаги "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" на сильных финансовых отчетах по РСБУ за полугодие. Акции "Трубной металлургической компании" продолжили рост на дивидендных новостях. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли в акциях ПАО "Институт стволовых клеток человека", которое сформировалось после сообщений о том, что компания ожидает получения разрешения Минздрава на проведение 1-2-й фазы клинических испытаний разработанной вакцины от коронавируса.

Публикация в США очередной порции статистики несколько ослабила инфляционные опасения. Базовый индекс потребительских цен (Core СPI) в США в июле вырос всего на 0,3% к июню при прогнозах повышения на 0,4%, а в годовом выражении показатель вырос на 4,3%. На этом фоне индекс МосБиржи приблизился к рубежу 3900 пунктов. После локальной коррекции рост российского фондового рынка возобновился в середине августа вслед за подъемом ряда акций-тяжеловесов ("Газпрома", "Роснефти", "НОВАТЭКа" ). Выросли также расписки "Русагро" на фоне публикации финансового отчета за второй квартал и новостей о дивидендах.

Пик роста рынка акций пришелся на начало торгов 18 августа, когда индекс МосБиржи достиг отметки 3949 пунктов, обновив тем самым максимум. После этого на рынке наметилась отрицательная коррекция. Падение российского рынка ускорилось вслед за мировыми площадками после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, давшего сигнал о вероятном начале сворачивания регулятором программы стимулирования уже в текущем году.

Коррекция, хоть и была относительно глубокой, в целом оказалась краткосрочной, и уже 23 августа на рынке вновь активизировались покупатели. Индекс МосБиржи превысил 3880 пунктов во главе с бумагами "Русала", также лидировали не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела" (компания опубликовала довольно сильный финансовый отчет за II квартал). Акции "Газпрома" превысили отметку 300 рублей впервые с июля 2008 года. В свою очередь глобальные инвесторы в целом позитивно отреагировали на относительно "мягкое" выступление главы Федрезерва на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Индекс МосБиржи 1 сентября обновил исторический максимум, превысив отметку 3970 пунктов. Лидерами повышения выступили депозитарные расписки TCS Group. 2 сентября на рынке продолжился подъем, индекс МосБиржи вновь обновил максимум и закрылся в районе 3990 пунктов во главе с бумагами "Русала" на фоне роста цен на алюминий до 10-летнего максимума. После локальной коррекции рынок смог найти в себе силы для возобновления роста благодаря целому ряду позитивных историй, что привело к очередному обновлению индексом МосБиржи исторических максимумов. Подорожали акции "Русала" вслед за алюминием; бумаги "Газпрома" и "НОВАТЭКа" поддержали новости о росте стоимости газа в Европе до $700 за тысячу кубометров.

Окончание второй декады сентября на рынке акций ознаменовалось ощутимым откатом вслед за мировыми площадками в преддверии заседания Федрезерва США и на негативных сигналах из Китая, где крупный застройщик Evergrande оказался на грани банкротства. Возможное банкротство крупного китайского девелопера способно вызвать замедление экономики Китая и ослабить спрос на сырьевых рынках.

Чуть позже девелопер China Evergrande сообщил о достаточности средств для погашения текущих платежей по своему внутреннему долгу, что успокоило мировые рынки. В конце сентября индекс МосБиржи локально поднимался выше отметки 4112 пунктов, а индекс РТС достигал 1788 пунктов. В очередной раз лидерами повышения стали ценные бумаги нефтегазовых компаний на фоне роста нефти до трехлетних максимумов и очередных рекордов цен на газ (стоимость превысила $1000 за тыс. куб. метров).

Индекс МосБиржи 5 октября превысил рубеж 4220 пунктов, показав рекордный рост (+2,7%) с ноября 2020 года, при этом нефтегазовые бумаги и Сбербанка обновили исторические максимумы. Цена ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ утром 6 октября достигала 161,5 евро за МВт.ч, или почти $1930 за тысячу кубометров, но к вечеру курс скорректировался до 104 евро за МВт.ч ($1240 за тыс. куб. м). На этом фоне скорректировались не только бумаги "Газпрома", но и большинство российских акций.

Вместе с тем коррекция была недолгой, и уже через день рынок акций отыграл все предыдущие потери на фоне нового подъема мировых фондовых площадок в ожидании повышения лимита госдолга США, а также благодаря признакам улучшения отношений между США и Китаем. Индекс МосБиржи в середине октября обновил пик, поднявшись выше 4292 пунктов (+30,5% с начала года, этот уровень и стал новым историческим максимумом) во главе с бумагами Сбербанка и ВТБ.

Банк России на октябрьском заседании неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов (до 7,5% годовых), дав сигнал, что допускает возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях. "Ястребиные" итоги заседания ЦБ вызвали резкое укрепление рубля, что позитивно сказалось на динамике индекса РТС, но внесли определенную нотку негатива в динамику индекса МосБиржи. Пик роста российского рынка по индексу РТС пришелся на первую половину торгов 26 октября, когда индикатор достиг 1933,6 пункта (+39,4% с начала года), обновив 10-летний максимум.

Снижение в конце года, мировые ЦБ перешли к ужесточению ДКП

В конце октября на российском рынке акций наметилась отрицательная коррекция в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках. В течение первой праздничной недели ноября рынок консолидировался в боковом диапазоне (4150-4250 пунктов по индексу МосБиржи) на неоднозначном внешнем фоне, сложившемся после заседаний Федрезерва США и альянса ОПЕК+. ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и сообщила, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд, а также ускорит темпы сокращения программы в декабре. Большую часть второй декады ноября российский рынок также провел в боковике, но на этот раз диапазон колебаний оказался чуть ниже - 4100-4150 пунктов по индексу МосБиржи.

Тенденция к устойчивому снижению российских акций сформировалась 19 ноября под давлением массовых распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и смешанных сигналов с внешних площадок. Западные СМИ сообщили со ссылкой на данные разведки США о "возможном вторжении России на Украину" в начале 2022 года. В дальнейшем дополнительное давление как на российский рынок, так и на все мировые фондовые площадки стали оказывать сообщения о новых локдаунах. В Австрии с 22 ноября был объявлен общенациональный локдаун; Германия заявила о возможности введения аналогичных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране.

Заметное падение российского рынка акций произошло 26 ноября, когда индекс МосБиржи всего за один день снизился на 3,5%, а потери индекса РТС составили 4,6%. Рынок обвалился к уровням лета на фоне общемирового падения фондовых площадок и рухнувшей нефти из-за опасений замедления восстановления мировой экономики в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке, получившего название "омикрон". По мнению аналитиков, основной риск состоит в том, что эффективность существующих вакцин против данного варианта COVID-19 может оказаться заметно ниже, чем для ранее обнаруженных штаммов. В этом случае мировая экономика становится уязвимой и все достижения вакцинации сходят на нет. Первой на эту угрозу отреагировала нефть (котировки Brent и WTI 26 ноября упали на 11,5-13%), реакция остальных рынков также была негативной.

Не давали расслабиться инвесторам в начале декабря и геополитические риски, рост которых был спровоцирован рядом публикаций в западных СМИ в преддверии онлайн-встречи лидеров России и США. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, США вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций против крупнейших российских банков в случае решения руководства России атаковать Украину. Источники агентства утверждали, что санкции, которые рассматривает Вашингтон, направлены, в частности, на способность России конвертировать рубли в доллары и другие валюты. Кроме того, США могут также ограничить возможность инвесторов покупать российский долг на вторичном рынке.

В свою очередь CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что администрация Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении России от системы SWIFT. По информации CNN, среди рассматриваемых мер - шаги против окружения президента России, энергетических компаний, банков. Ограничения могут коснуться и российского госдолга.

Вместе с тем состоявшиеся переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена дали участникам рынка осторожную надежду на снижение геополитических рисков. Инвесторы перевели дух, не услышав в официальных итогах встречи какого-то "жесткого" санкционного давления, что послужило поводом к осторожным покупкам. Но с другой стороны, все понимают, что проблемы во взаимоотношениях остаются, они никуда не делись, поэтому индекс МосБиржи после локального взлета выше 3900 пунктов откатился в район 3770 пунктов, обновив минимум с конца июля во главе с бумагами банковского сектора из-за опасений антироссийских санкций в финансовой сфере.

Пик падения российского рынка акций пришелся на начало торгов 13 декабря - индекс МосБиржи локально опускался к уровню февраля (в район 3530 пунктов, потери составляли почти 7% к закрытию предыдущего дня) из-за прокатившейся волны маржинколов на тонком утреннем рынке, после чего произошел отскок к 3700 пунктам. Падение рынка стимулировалось геополитической напряженности вокруг России и угрозами западных санкций в случае агрессии России против Украины.

Американский Федрезерв в декабре сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. С января ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. В ноябре и декабре объемы выкупа UST понижались ежемесячно на $10 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд. Таким образом, темпы сворачивания программы покупки бондов ускорились. Из текста заявления по итогам заседания исчезла фраза о том, что высокая инфляция является временным явлением. Кроме того, опубликованный точечный график прогнозов (dot plot) показал, что 10 из 18 руководителей Федрезерва ожидают трех повышений ставки в 2022 году. Медианный прогноз предполагает, что ставка составит 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Банк Англии в декабре преподнес рынкам сюрприз, повысив базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1% годовых. Британский регулятор повысил ставку первым среди крупнейших центробанков мира и допустил, что "некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозного периода, вероятно, будет необходимо для достижения целевого показателя инфляции на уровне 2% на долговременной основе".

ЕЦБ сохранил ключевые ставки неизменными и принял решение продолжить выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme в I квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале. Выкуп активов прекратится в конце марта. При этом ЕЦБ решил продлить сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках PEPP, как минимум, до конца 2024 года.

В свою очередь Банк России на декабрьском заседании повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. При этом ЦБ сохранил неизменной "ястребиную" тональность сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил ЦБ.