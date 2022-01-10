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Валютные резервы Китая в декабре достигли максимума за шесть лет

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в декабре выросли на $28 млрд, до $3,250 трлн по сравнению с $3,222 трлн на конец ноября. Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE) Китая.

Объем резервов достиг максимума за шесть лет, отмечает китайская газета Global Times.

Увеличение резервов было отмечено по итогам третьего месяца подряд. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали их снижения на $2 млрд.

Рост резервов в декабре обусловлен притоком капитала в страну, компенсировавшим эффект ослабления доллара США, отмечают в SAFE.

"Долларовый индекс снизился, в то время как цены финансовых активов многих стран изменились разнонаправленно", - заявил представитель SAFE Ван Чуньин.

Запасы золота в стоимостном выражении в КНР в декабре увеличились до $113,13 млрд по сравнению со $113,03 млрд месяцем ранее, сообщил НБК. При этом объем резервов остался на уровне 62,64 млн унций.

Китай

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