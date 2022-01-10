Disney наймет координаторов аккаунтов парков в TikTok и других соцсетях

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, наймет двух координаторов аккаунтов тематических парков компании в соцсетях, особенно в TikTok. Вакансии открыты в парках Walt Disney World в Орландо (Флорида) и в Анахайме (Калифорния).

Компания ищет специалистов, работающих с соцсетями, у которых есть опыт работы в сфере цифрового маркетинга и монтажа видео контента и которые специализируются на трендах Instagram и TikTok.

Совокупная аудитория аккаунтов парков Disney в TikTok, Instagram и Twitter составляет примерно 8 млн пользователей. Только на TikTok приходится 4,1 млн подписчиков. Disney использует эти платформы, чтобы делиться спрятанными деталями работы парка, а также опытом посетителей.

"Цель состоит в том, чтобы найти творческие способы укрепления лояльности к бренду со стороны аудитории, а также добиться наибольшего охвата с помощью убедительного визуального повествования и контента", - отмечается в описании вакансии.