Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

Производитель рыбы купил единственную в России приливную электростанцию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мурманское ООО "Русское море - аквакультура" (входит в группу "Русская аквакультура") приобрело у АО "Ленинградская ГАЭС" (входит в "РусГидро") единственную в России Кислогубскую приливную электростанцию (ПЭС) вблизи поселка Ура-Губа Кольского района Мурманской области.

Это говорится в протоколе аукциона на портале "Росэлторг". Начальная цена актива составляла 25 млн рублей. В ходе аукциона на повышение предложение победителя составило 86 млн рублей.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сделка по приобретению Кислогубской ПЭС была закрыта уже в конце декабря 2021 года.

Руководитель администрации "Русского моря - аквакультуры" Игорь Пономарев сказал: "Отрицать не будем, подтверждать не будем, от комментариев пока воздержимся. (. . .) Сейчас стадия документального оформления со всеми заинтересованными сторонами".

По данным на портале "Росэлторг", в апреле 2020 года Ленинградская ГАЭС пыталась продать Кислогубскую ПЭС за 602 556 000 рублей. Из-за отсутствия участников торги были признаны несостоявшимися.

В июне 2020 года вновь был объявлен аукцион по продаже Кислогубской ПЭС с начальной ценой контракта 301 278 000 рублей. Он также не состоялся из-за отсутствия заявок.

По данным на сайте "РусГидро", в сентябре 2020 года комитет по аудиту при совете директоров "РусГидро" принял решение об отчуждении Кислогубской ГЭС в государственную собственность Мурманской области. Однако о принятии Минимуществом Мурманской области данного объекта в госсобственность не сообщалось.

Первая и единственная экспериментальная приливная электростанция России - Кислогубская ПЭС - была построена в 1968 году на берегу Баренцева моря. По данным из открытых источников, мощность ПЭС составляет 1,7 МВт.

ПАО "Русская аквакультура" - управляющая компания группы, которая занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также выращиванием форели в озерах Карелии. Основным акционером компании является Максим Воробьев - 47,7%.

Русская аквакультура Кислогубская ПЭС Ленинградская ГАЭС Русгидро Игорь Пономарев Росэлторг

Новости

"Газпром" получит 50% в производстве полимеров "Балтийский химический комплекс"

"Газпром" получит 50% в производстве полимеров "Балтийский химический комплекс"

ВТБ повысит ставки по ипотеке на 1 п.п. после декабрьского ужесточения ДКП

Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро, продолжая отыгрывать падение начала года

Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро, продолжая отыгрывать падение начала года
Массовые протесты в Казахстане

Президент Казахстана заявил о сохранении открытых дверей для зарубежных инвестиций

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане ограничили продажу сжиженного газа в отдельных регионах

Нефть перешла к росту, цена Brent превысила $82 за баррель

"Газпром" и BOTAS заключили на 4 года контракт на поставку газа по "Турецкому потоку"

Доллар США в ходе торгов превысил 77 руб./$1 впервые с 21 апреля 2021 года

Рынок акций РФ открылся падением индекса МосБиржи на 3,2%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });