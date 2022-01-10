Производитель рыбы купил единственную в России приливную электростанцию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мурманское ООО "Русское море - аквакультура" (входит в группу "Русская аквакультура") приобрело у АО "Ленинградская ГАЭС" (входит в "РусГидро") единственную в России Кислогубскую приливную электростанцию (ПЭС) вблизи поселка Ура-Губа Кольского района Мурманской области.

Это говорится в протоколе аукциона на портале "Росэлторг". Начальная цена актива составляла 25 млн рублей. В ходе аукциона на повышение предложение победителя составило 86 млн рублей.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сделка по приобретению Кислогубской ПЭС была закрыта уже в конце декабря 2021 года.

Руководитель администрации "Русского моря - аквакультуры" Игорь Пономарев сказал: "Отрицать не будем, подтверждать не будем, от комментариев пока воздержимся. (. . .) Сейчас стадия документального оформления со всеми заинтересованными сторонами".

По данным на портале "Росэлторг", в апреле 2020 года Ленинградская ГАЭС пыталась продать Кислогубскую ПЭС за 602 556 000 рублей. Из-за отсутствия участников торги были признаны несостоявшимися.

В июне 2020 года вновь был объявлен аукцион по продаже Кислогубской ПЭС с начальной ценой контракта 301 278 000 рублей. Он также не состоялся из-за отсутствия заявок.

По данным на сайте "РусГидро", в сентябре 2020 года комитет по аудиту при совете директоров "РусГидро" принял решение об отчуждении Кислогубской ГЭС в государственную собственность Мурманской области. Однако о принятии Минимуществом Мурманской области данного объекта в госсобственность не сообщалось.

Первая и единственная экспериментальная приливная электростанция России - Кислогубская ПЭС - была построена в 1968 году на берегу Баренцева моря. По данным из открытых источников, мощность ПЭС составляет 1,7 МВт.

ПАО "Русская аквакультура" - управляющая компания группы, которая занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также выращиванием форели в озерах Карелии. Основным акционером компании является Максим Воробьев - 47,7%.