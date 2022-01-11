Сервис Bolt привлек на развитие 628 млн евро

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сервис Bolt сообщил, что в рамках очередного раунда инвестирования привлек 628 млн евро, это крупнейшая в истории компании сумма привлеченного финансирования. С учетом привлеченных средств компания оценивается в 7,4 млрд евро.

Участниками инвестиционного раунда выступили компании Sequoia Capital, Fidelity Management & Research Company LLC, Whale Rock, Owl Rock, D1, G Squared, Tekne и Ghisallo.

"С самого рождения Bolt восемь лет назад мы создали услуги, которые предлагают более доступные альтернативы использованию личного автомобиля. Новые инвестиции помогут нам продолжать тесно сотрудничать с городами и дальше работать во имя того, чтобы увеличить использование арендуемого транспорта вместо личных автомобилей. В городах это упрощает и ускоряет движение, а также делает его экологичнее и безопаснее для человека", - сказал через пресс-службу основатель и генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.

Bolt предоставляет услуги по перевозке пассажиров, а также предлагает прокат скутеров и автомобилей, услуги доставки готовой еды и продуктов. В настоящее время услугами Bolt пользуются почти 100 млн человек в более чем 45 странах.