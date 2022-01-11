РЭО намерен разместить облигации объемом до 100 млрд рублей до 2025 года

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Российский экологический оператор" (РЭО) до 2024 года включительно планирует разместить облигации объемом до 100 млрд рублей, говорится в пресс-релизе агентства "Эксперт РА" о присвоении рейтинга эмитенту на уровне "ruA" со стабильным прогнозом.

"Помимо инвестирования средств в рамках получаемой субсидии, РЭО планирует выйти на публичный долговой рынок с выпусками в рамках программы облигаций с планами по заимствованию до 100 млрд руб. до 2024 года включительно, поступления от которых будут направляться на инвестиции в новые проекты. Компания является получателем государственной субсидии, которая позволит компании компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки Банка России", - говорится в материалах агентства.

Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" (далее - ППК РЭО, РЭО) - находящаяся в 100%-ной государственной собственности компания, создана в 2019 году по указу президента РФ №8 от 14 января 2019 года в целях формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обеспечения управления указанной системой, предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения их в хозяйственный оборот и превращения во вторичные ресурсы. Деятельность компании направлена на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Экология", сформированного в рамках исполнения указа президента РФ №204 от 7 мая 2018года. Ключевыми задачами национального проекта являются обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения ТКО, прошедших обработку или сортировку, а также формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов.

Как отмечается в сообщении, присвоенный рейтинг в значительной степени соответствует не самостоятельному рейтингу кредитоспособности с поправками на поддержку со стороны государства, а рейтингу на паритетном с государством уровне с поправкой на уровень степени влияния государства и системной значимости компании.

Системная значимость оценивается на среднем уровне. По состоянию на конец 2021 года, за менее чем три года существования, РЭО исполнял роль проектного офиса при реализации мероприятий национального проекта и был вовлечен в разработку и развитие законодательных и нормативных актов и сбор информации о ранее слабо контролировавшемся рынке обращения с ТКО, в результате активы компании по состоянию на конец года, по оценке агентства, будут составлять порядка 8,7 млрд руб., преимущественно представленных вложениями в проекты и денежными средствами. Кроме ведения работ с законодательной базой, просветительских и научных работ, компания уполномочена на софинансирование на льготных условиях новых проектов по строительству объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО как в рамках участия в уставном капитале проектных компаний, так и предоставлении поручительств по долговым обязательствам и непосредственно долгового финансирования проектов через приобретение облигаций или выдачу займов.

По данным консолидированной отчетности ППК "РЭО" по стандартам МСФО, активы компании на 30 июня 2021 года составляли 1,9 млрд руб., дефицит капитала - 106 млн руб., чистая прибыль по итогам первого полугодия 2021 года составила 25 млн руб.