Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2021 году выросли на 4,3%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2021 году выросли в годовом выражении на 4,3%, до 1,667 млн штук. Об этом сообщил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель.

Таким образом, снижение рынка в сравнении с уровнем допандемийного 2019 года составило 5,3%.

"В начале 2021 года мы давали прогноз рынка на год в 1,632 млн проданных легковых автомобилей и LCV. По итогам восстановительного роста в первом полугодии мы в середине года улучшили прогноз до 1,756 млн автомобилей. Но комплекс негативных причин вызвал снижение рынка во второй половине года. Тем не менее, 2021 год для российского рынка завершился положительно (год к году - ИФ)", - сказал Штэрцель в ходе годовой пресс-конференции АЕБ в четверг.

Комментируя динамику рынка в 2021 г., он отметил, что тенденции его развития во многом определил локдаун весны 2020 г., и повышенный отложенный спрос способствовал восстановлению рынка на протяжении 8 месяцев 2021 г.

По итогам декабря прошлого года в РФ было продано 133,47 тыс. легковых машин и LCV, что на 19,9% ниже, чем в том же месяце 2020 г.

Штэрцель добавил, что дефицит автомобилей на рынке РФ сохраняется, большинство производителей заявляют о большом количестве принятых заявок.

Прогноз российского рынка от АЕБ на 2022 г., озвученный на пресс-конференции, предполагает, что при отсутствии форс-мажоров он может показать рост в годовом выражении на 3,3%, до 1,722 млн шт. Таким образом, в сравнении с докоронавирусным 2019 г. ожидается снижение на 2,1%.

"Кризис поставок полупроводников и сложности с контейнерами, очевидно, продолжат влиять на рынок в первой половине 2022 года", - сказал Штэрцель, комментируя этот прогноз.