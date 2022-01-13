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Совет директоров HeadHunter утвердил дивиденды в размере $0,84 на акцию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Совет директоров HeadHunter одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2021 год в размере $0,84 на акцию.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 24 января, выплаты будут произведены до 10 февраля 2022 года.

Компания выплатила дивиденды по итогам 2020 года в размере $0,55 на акцию. Дивиденды HeadHunter за 2019 год составили $0,5 на акцию. За 2018 год было выплачено $0,36 на акцию.

В проспекте HeadHunter к IPO, которое прошло в мае 2019 года на Nasdaq, сообщалось, что компания планирует выплачивать не менее 50% чистой прибыли с 2019 года.

В дальнейшем выплаты будут зависеть от различных факторов, включая наличие прибыли, ликвидность, финансовое положение, возможные приобретения и планы роста бизнеса, отмечалось в документе.

Крупнейшими акционерами компании являются Elbrus Capital с долей 31,9% и Goldman Sachs, у которого 8,7% сервиса. Free float на Nasdaq составляет 59,4%.

HeadHunter

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