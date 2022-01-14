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Новак сообщил о снижении влияния новых волн COVID-19 на нефтяной рынок

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Новые волны коронавируса COVID-19 уже не приводят к существенному снижению спроса на нефть, сказал вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Любая новая волна пандемии, она, скажем так, более мягко регулируется правительствами. И это не влияет особо на спрос. Хотя это мог бы быть, наверное, еще выше, но тем не менее те темпы роста, которые мы видим, они достаточно плавные, и поэтому ОПЕК+ и принимает решения о ежемесячном увеличении добычи", - сказал Новак.

Также вице-премьер отметил, что установленный на январь объем добычи в России - 10,1 млн баррелей в сутки.

Ситуация на топливном рынке стабильна, добавил Новак. А рост биржевых цен на нефтепродукты он объяснил растущими закупками топлива участниками рынка в счет прошедшего периода новогодних праздников, а также последней недели декабря, когда биржа не работала.

Александр Новак коронавирус

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