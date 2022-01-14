ФАС возобновит отслеживание цен на нефтепродукты в регионах

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возобновляет в регионах работу штабов по отслеживанию ситуации с ценами на нефтепродукты, сообщил журналистам замруководителя ФАС Виталий Королев.

Комментируя тему роста биржевых цен на нефтепродукты в первую рабочую неделю 2022 года, он сказал, что это ежегодное, сезонное увеличение цен. Оно связано "с удовлетворением накопившегося спроса за новогодние праздники и соответственно, повышением спроса на биржевых торгах".

"Отмечу, что, по данным ЦДУ ТЭК, за 2021 год рост стоимости в рознице составил ниже инфляции. В этом смысле мы строго соблюдаем указания президента по сдерживанию роста цены. Также отмечу, что правительством принято решение о необходимости корректировки демпферного механизма, направленное как раз на сдерживание роста цен на нефтепродукты такие социальные как 92-й, 95-й бензин и соответствующие виды дизеля", - сказал Королев.

"Кроме того, в настоящее время мы вновь запускаем процедуру, связанную с формированием региональных штабов по нефтепродуктам в территориальных органах ФАС, как мы это делаем в периоды повышенного спроса и повышенной цены, как это было с апреля по июнь прошлого года. В рамках работы этих штабов, как вы помните, были выданы ряд предупреждений в ряде регионов за согласованные действия по повышению цен, и компании выполнили это предупреждение, и цены были снижены", - подчеркнул он.

Биржевые цены на нефтепродукты на первой рабочей неделе 2022 года резко выросли. В Минэнерго отмечают, что этот рост обусловлен растущими закупками топлив участниками рынка в счет прошедшего периода новогодних праздников, а также последней недели декабря, когда биржа не работала.

"Ведомства продолжают мониторить ситуацию. Кроме того, ведётся работа по исполнению совместного приказа Минэнерго и ФАС в части повышения нормативов реализации топлива на организованных биржевых торгах для наполняемости рынка и стабилизации оптовых цен. В настоящее время Минфин и Минэнерго ведут совместную работу в части внесения изменений в топливный демпфер в максимально короткий срок", - отмечал представитель Минэнерго.

Вице-премьер Александр Новак 14 января сказал, что оценивает ситуацию на топливном рынке как стабильную. "Работает в постоянном режиме штаб с участием компаний под руководством Минэнерго, с участием Федеральной антимонопольной службы. Да, у нас всегда в зимний период надо строго отслеживать производство дизеля, а в летний период - бензинов, необходимо отслеживать ситуацию. Мы этим занимаемся", - сказал он.