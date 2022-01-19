Банк России предложил переименовать нефинансовую отчетность

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Банк России предложил отказаться от термина "нефинансовая отчетность" и вместо него использовать понятие "отчетность в области устойчивого развития", рассказал источник "Интерфакса".

Регулятор объясняет свою позицию тем, что факторы, которые отражаются в отчетности, которую пока принято называть "нефинансовой", на самом деле затрагивают в том и числе финансовые показатели деятельности компании.

По словам источника, соответствующее предложение регулятор направил в Минэкономразвития, которое на протяжении нескольких лет занимается разработкой законопроекта о публичной нефинансовой отчетности.

Ранее сообщалось, что этот законопроект предусматривает, что раскрывать такую отчетность должны будут госкорпорации, публично-правовые компании, ГУП и хозяйственные общества с годовым объемом выручки или активами от 10 млрд рублей, а также компании, ценные бумаги которых включены в котировальные листы бирж.

Работа над документом активизировалась после того, как в конце ноября 2021 года президент Владимир Путин дал поручение правительству и Госдуме к 1 марта 2022 года адаптировать законодательство к развитию системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц.

В декабре 2021 года Банк России на запрос "Интерфакса" ответил, что "поддерживает необходимость раскрытия компаниями информации в области устойчивого развития". "Она важна для акционеров, кредиторов, в том числе публичных, работников и местных сообществ, федеральных и региональных властей, поскольку позволяет судить о долгосрочном развитии компании и ее финансовой стабильности, и о влиянии компании на достижение глобальных целей устойчивого развития", - заявили в ЦБ.

По мнению регулятора, установление требований по обязательному раскрытию отчетности позволит решить ключевую задачу по обеспечению достоверности, полноты и сопоставимости раскрываемых данных на основе единого стандарта.