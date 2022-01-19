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ВТБ передал по РЕПО 4,12% акций Petropavlovsk

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Банк ВТБ передал по соглашению РЕПО 4,12% акций Petropavlovsk, сообщил золотодобытчик.

Как следует из сообщения, накануне сделки ВТБ принадлежало 4,19% Petropavlovsk, сейчас осталось 0,08%.

В ВТБ пока не ответили на запрос "Интерфакса" относительно доли в Petropavlovsk.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), которую контролирует Константин Струков, на втором месте группа фондов Prosperity - управляет около 15%.

Petropavlovsk ВТБ

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