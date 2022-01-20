Саудовский наследный принц принял спецпредставителя Путина по Сирии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд принял спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, сообщают ближневосточные СМИ.

По их данным, они обсудили "последние события в Сирии". Отмечается, что Лаврентьев "передал приветствия" от президента Владимира Путина принцу, а также министру обороны Саудовской Аравии. Наследный принц со своей стороны "направил приветствия" Путину.