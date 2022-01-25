Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 956 437+3 578 322

"Газпром" и Монголия утвердили ТЭО газопровода "Союз Восток"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан во вторник утвердили технико-экономическое обоснование проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Об этом сообщило монгольское агентство "Монцамэ".

"ТЭО показало, что проект технически реализуем и экономически выгоден. Стороны планируют совместно провести инженерные изыскания и проектирование объектов газопровода в 2022 и 2023 годах. Общая протяженность газопровода на монгольском участке составит 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год", - сообщается в заметке госагентства.

Как сообщалось, в 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии. Газопровод "Союз Восток" пройдет по территории республики и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2".

ТЭО готовила компания специального назначения "Газопровод Союз Восток".

Газпром Монголия Китай Сайнбуянгийн Амарсайхан Алексей Миллер

Новости

Произошел сбой электроснабжения по всему энергокольцу Центральной Азии

Бюджет может потерять из-за демпфера по топливу 56 млрд рублей в 2022-2024гг

Рубль отыграл часть потерь на новостях от ЦБ РФ

Рубль отыграл часть потерь на новостях от ЦБ РФ

Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Доллар и евро продолжили обновлять многомесячные максимумы

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года

Индекс РТС откатился к уровню начала декабря 2020 года из-за геополитики

Индекс РТС откатился к уровню начала декабря 2020 года из-за геополитики

Доллар впервые с 7 апреля 2021 года поднялся выше 78 рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });