"Самолет" анонсировал выход на рынок облигаций в феврале

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" планирует в феврале сделку по привлечению финансирования на рынке облигаций, рассказал управляющий директор компании Андрей Пахоменков.

"Планы есть, планируем делать в феврале сделку, консультируемся с нашими организаторами по тому, когда это лучше и правильно сделать, - заявил Пахоменков на конференции, организованной Sova Capital и "Московской биржей". - Если ничего не будет (изменения ситуации - ИФ), то, соответственно, будем делать, если что-то будет, то это будет новая реальность, все равно будем делать. Вопрос, наверное, времени и правильного выбора, когда эту сделку делать".

Средства пойдут на те же цели, что и обычно, добавил менеджер. "Первое - это запуск, собственно, участие в проектах, это приобретение земли, это частично рефинанс происходит, потому что у нас происходят какие-то уже небольшие погашения, ну и, соответственно, развитие новых бизнесов", - рассказал Пахоменков. Он напомнил, что в декабре "Самолет" купил оператора недвижимости "Перспектива24", и хотя это не очень масштабная инвестиция, на развитие этого и других бизнесов могут пойти средства от бондов.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 37,8 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.

На конец 2021 года долг "Самолета" с учетом проектного финансирования в рамках эскроу составляет 134,5 млрд рублей, чистый долг с учетом остатков на счетах уходит в минус на 5,9 млрд рублей. Чистый корпоративный долг составляет 55,5 млрд рублей, его отношение к EBITDA по управленческой отчетности - 1,9х.

ГК "Самолет" занимает 3-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков.