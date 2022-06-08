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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

Павел Голубков перевел с кипрской компании на себя 26% акций девелопера "Самолет"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Павел Голубков перевел на себя с кипрской Dorstagen Limited 26,258% акций девелопера "Самолет", следует из сообщений компании.

Общая доля Голубкова с учетом 4,795%, оставшихся на Dorstagen, сохраняется на уровне 31,053%.

"Самолет" объявил во вторник, что совет директоров компании рекомендует выплатить по итогам I квартала 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей акционерам, зарегистрированным в реестре на 11 июля.

ГК "Самолет" занимает 2-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Голубков. Акции компании торгуются на Московской бирже с осени 2020 года.

Павел Голубков Самолет
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