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Polymetal по итогам 2021 года увеличил производство на 2%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Polymetal по итогам 2021 года увеличил производство на 2%, до 1,677 млн унций при прогнозе в 1,6 млн унций, сообщила компания.

В IV квартале производство выросло на 24% в годовом сопоставлении, до 467 тысяч унций золотого эквивалента.

Этому способствовали отгрузка запасов концентрата на Кызыле, высокие содержания в руде Дуката и начало производства на Нежданинском.

Polymetal подтверждает прогноз на 2022 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента и 1,75 млн унций на 2023 год.

Polymetal

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