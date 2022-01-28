Фондовые индексы Европы выросли на отчетах компаний, итогах заседания ФРС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг на фоне продолжающегося сезона отчетности.

Трейдеры оценивали итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв накануне ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. При этом в сообщении по итогам январского заседания было сказано, что, поскольку инфляция в США находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки". Между тем глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что руководство американского ЦБ намеревается поднять процентные ставки уже в марте.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,65% и составлял 470,33 пункта.

Германский индикатор DAX вырос на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,6%, итальянский FTSE MIB - на 1%, испанский IBEX 35 - также на 1%, британский FTSE 100 - на 1,1%.

Безработица в Испании в четвертом квартале упала до минимума за 13 лет благодаря росту спроса на рабочую силу на фоне сильного восстановления экономики. Она опустилась 13,3% против 14,6% тремя месяцами ранее, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 14,2%.

Германская SAP SE сообщила о росте чистой прибыли и выручки в прошедшем квартале, но операционная прибыль снизилась на 11%. Бумаги крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями подешевели на 6%.

Акции производителя обуви Dr. Martens упали на 9%, хотя компания в третьем квартале 2022 фингода нарастила выручку на 11%, до 307 млн фунтов стерлингов ($413,4 млн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc почти наполовину сократил доналоговый убыток в первом квартале 2022 финансового года, однако отметил, что распространение нового штамма коронавируса "омикрон" негативно сказывается на бронированиях. Акции компании выросли на 0,06%.

Тем временем акции Deutsche Bank AG прибавили в цене 4,4%. Крупнейший банк Германии увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 67%, при этом она существенно превзошла прогноз. Выручка выросла на 8%.

STMicroelectronics NV, крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, также отчитался о повышении финансовых показателей в минувшем квартале благодаря высокому спросу на чипы в условиях их глобального дефицита. Компания заявила о намерении вложить $3,4-3,6 млрд в этом году в расширение производственных мощностей. Котировки бумаг STMicro выросли на 1,9%.

Британская Diageo Plc увеличила чистую прибыль в июле-декабре на 25% и получила выручку, превзошедшую прогноз рынка. Стоимость ведущего производителя алкоголя в мире повысилась на 2,5%.