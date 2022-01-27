Индекс МосБиржи на открытии торгов снизился на 1,8% под давлением падающих мировых рынков

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным снижением цен blue chips под давлением падающих мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен, негативно отреагировавшими на итоги январского заседания ФРС США; индекс МосБиржи в начале торгов потерял почти 1,8%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3298,09 пункта (-1,77%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 4,6%.

Подешевели расписки OZON (-4,6%), акции "Русала"(-3,9%), "Яндекса" (-2,7%), Polymetal (-2,4%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Полюса" (-2,2%), "АЛРОСА" (-2,1%), Сбербанка (-1,9%, "префы" снизились в цене на 1,4%), "Газпрома" (-1,8%), "Роснефти" (-1,8%), "Магнита" (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), "РусГидро" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,6%), "ММК" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Татнефти" (-1,3%), ВТБ (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Северстали" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), "Интер РАО" (-1%), "МТС" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%, "префы" потеряли в цене 0,7%), расписки TCS Group Holding (-1%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи отметки 79,62 руб./$1 (+0,2 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение российских акций, наблюдаемое в начале торгов 27 января, является следствием, прежде всего, негативной динамики мировых рынков капитала, которая в свою очередь сформировалась после состоявшегося накануне заседания Федрезерва США, так как его итоги оказались более "жесткими", чем ожидали аналитики. Кроме того, определенное давление на отечественный фондовый рынок в последние дни оказывает и геополитический фактор.

Соединенные Штаты и НАТО в среду направили России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. "Переданный нами документ включает опасения США и их союзников и партнеров относительно действий России, которые подрывают безопасность, оценку по существу тем, вызывающих обеспокоенность у России, и наши собственные идеи в областях, где мы бы смогли найти общие точки соприкосновения", - сказал журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен в Госдепартаменте.

После передачи американских предложений Москве госсекретарь США провел пресс-конференцию, в ходе которой обозначил журналистам позицию Вашингтона относительно ответа на гарантии о безопасности. В частности, Блинкен назвал сферы, где США видят возможность для прогресса в отношениях с Россией. Он упомянул такие темы, как режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить транспарентность и стабильность. При этом он подчеркнул, что в случае нападения России на Украину никакие варианты санкций не исключаются.

Отказ США и НАТО предоставить России запрошенные ею гарантии безопасности очень осложнит международную обстановку, решения о действиях в такой ситуации будет принимать президент РФ, заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. "Во-первых, такие планы никогда не раскрываются. Во-вторых, эти решения принимает президент, он же Верховный главнокомандующий", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в том числе "Интерфаксу". При этом он добавил: "Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики после подведения итогов первого в этом году заседания ФРС США. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. "Федеральный комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для поддержки этой цели комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", - говорится в сообщении ФРС.

В то же время поскольку инфляция находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки". При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании. Американский Центробанк сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте. "Экономике США больше не нужная сильная поддержка со стороны ФРС", - заявил Пауэлл.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют сильную негативную динамику, так как глобальные инвесторы посчитали итоги январского заседания ФРС США слишком "жесткими". Японский Nikkei 225 падает на 2,87%, китайский CSI 300 снижается на 1%, гонконгский Hang Seng - на 2,57%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,15%, южнокорейский Kospi - на 3,36%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 1,6% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о негативной динамике американских акций 27 января.

Цены на нефть в ходе утренних торгов в четверг также снижаются. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,12 за баррель, что на 0,93% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $86,5 за баррель, снизившись на 0,97% по отношению к закрытию 26 января.