РЖД в 2022г. планируют ввести контракты "вези или плати" на уголь для Дальнего Востока

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2022 году рассчитывает начать использовать договоры "вези или плати" (ship-or-pay) для перевозок угля в порты Дальнего Востока.

"На сегодняшний момент законопроект находится в Госдуме. Мы думаем, что решение по нему в том или ином виде все равно будет принято. Есть поручение президента, понятно, что нужно искать компромисс. Модель, которая сегодня предложена, если она будет утверждена, предусматривает пилотный период, в течение которого такие договоры будут возможны только для перевозок угля и только в направлении портов Дальнего Востока. У нас будет время, чтобы отработать форму договора и понять слабые и сильные стороны договорной конструкции", - рассказал журналистам замглавы РЖД Алексей Шило, отвечая на вопрос по поводу контрактов "вези или плати".

По его словам, РЖД готовы такие договоры заключать. "Мы всегда поддерживали такую конструкцию, потому что для нас это некая гарантия окупаемости больших инвестиций, которые мы сегодня вкладываем в развитие инфраструктуры. Рассчитываем, что в 2022 г. первые договоры у нас появятся, а договорная конструкция, которую мы отработаем в 2022 г., в дальнейшем позволит эту технологию тиражировать на другие грузы и направления", - сказал топ-менеджер.

Шило не стал называть конкретных партнеров, отметил лишь, что "есть порядка десятка обращений от компаний, которые готовы заключать с РЖД такие договоры, много крупных грузоотправителей готовы".