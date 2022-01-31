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Росстат зафиксировал инфляцию в 9% в 2021 году для самых бедных

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В России в 2021 году из-за того, что продукты дорожали быстрее, чем непродовольственные товары, самая высокая инфляция в 9% была зафиксирована для группы населения с самыми низкими доходами, следует из опубликованных данных Росстата.

Росстат ежегодно считает инфляцию для каждой группы по уровню доходов (первая децильная группа - с наименьшими доходами, десятая - с наибольшими). Для каждой децильной группы формируется своя структура потребительских расходов. Одинаковыми для всех децилей являются наборы товаров и услуг, а также одинаковые средние цены по одним и тем же товарным позициям (цены и индексы), но разными являются структурные веса потребляемых товаров и услуг.

В России в 2021 году инфляция составила 8,4%, в том числе продовольственные товары подорожали на 10,6%, непродовольственные - на 8,6%, услуги - на 5,0%.

В результате для 1-й децильной группы населения инфляция оценивается в 2021 году в 9% (в том числе продовольственная - 12,2%, непродовольственная - 7,4%, услуги - 4,2%).

Следующими по инфляции идут 2-й (следующий за самым бедным) и 10-й децили (самые богатые), для которых рост цен в 2021 году был оценен в 8,7%, но если для 2-го дециля рост цен на продовольственные товары оценен в 11,8%, на непродовольственные - 7,4%, на услуги в 4,3%, то для 10-го дециля удорожание продовольственных товаров оценивается в 9,3%, непродовольственных - 10,4%, услуг - 5,4%. Возможно, более быстрое удорожание непродовольственных товаров для самого богатого дециля объясняется резким ростом цен на автомобили в 2021 году (легковые автомобили иностранных марок в 2021 году выросли в цене на 14,4%).

Самая низкая инфляция в 2021 году сложилась для 9-й децильной группы (которая является предыдущей перед самой богатой) - 8%. Далее по возрастанию инфляции идут 8-я децильная группа - 8,1%, 7-я - 8,2%, 6-я - 8,3%, 5-я - 8,4%, 4-я - 8,5%, 3-я децильная группа - 8,6%.

Росстат

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