"Коммерсантъ" сообщил о покупке Промсвязьбанком НПФ "Гефест"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк покупает у владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых небольшой НПФ "Гефест", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.

Два из них говорят, что сделка была закрыта на днях, третьему известно только, что по сделке подписаны обязывающие документы.

Источник издания, информированный о ходе переговоров, сказал, что обсуждалась сумма сделки, близкая к 10% от пенсионных активов фонда, то есть 400-600 млн рублей.

НПФ "Гефест" входит в четвертый десяток российских частных фондов по активам. На начало 2022 года 29,8 тысячи клиентов имели в нем 3,6 млрд рублей пенсионных накоплений, на 5,9 тысячи участников программ негосударственного пенсионного обеспечения приходилось 0,5 млрд рублей пенсионных резервов. Единственным бенефициаром фонда через компанию "ОМК Сервис" являлся Седых.

ПСБ, у которого при прежних собственниках уже был НПФ, задумался о повторном выходе на пенсионный рынок несколько лет назад. Банк называли претендентом на более крупные НПФ "Сафмар" и "Большой", напоминает издание. Однако их "перехватила" группа "Регион"-"Россиум". В какой-то момент, как рассказывали несколько человек, знакомых с обсуждением пенсионной проблемы в Промсвязьбанке, была даже идея создания собственного НПФ с нуля.

По словам нескольких собеседников, знакомых с планами прежнего владельца "Гефеста", он пытался продать фонд уже несколько лет, однако переговоры с потенциальными покупателями по различным причинам заходили в тупик. В последнее время, помимо ПСБ, интерес к покупке НПФ также проявляла группа "Регион"-"Россиум" (впрочем, сейчас представитель "Региона" опровергает такой интерес) и Россельхозбанк (РСХБ). В этих банках, как и в ОМК, не ответили на запрос издания.

Как сообщил человек, близкий к ПСБ, стратегия развития небольшого по масштабам кредитной организации фонда до конца не ясна. Зато, по словам нескольких других источников, в ПСБ уже рассматривают смену гендиректора. Им должна стать бывший финдиректор НПФ "Будущее", а ныне гендиректор компании "Русмода" Ольга Мямлина. Она отказалась от комментариев. До настоящего времени "Гефест" более 25 лет возглавляла Ирина Масюк.