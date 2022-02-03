"Мегафон" расширил правление с семи до десяти человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мегафон" утвердили количественный состав правления в десять человек и переизбрали его членов, сообщил оператор связи. Ранее в правлении компании было семь человек.

Новичками в правлении стали: финансовый директор Денис Федотов, операционный директор Олег Телюков, а также директор по техническим инновациям и инфраструктуре Алексей Титов.

В остальном состав правления остался прежним, в него входят: гендиректор Хачатур Помбухчан, коммерческий директор Влад Вольфсон, директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда Елена Мартынова, директор по стратегии и развитию бизнеса Александр Соболев, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян и директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в России. "Мегафон" на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".