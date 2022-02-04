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Петербургская биржа задумалась о запуске торгов базовыми полимерами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) рассматривает возможность запуска торгов базовыми полимерами, заявил заместитель начальника управления маркетинга биржи Илья Солдатов.

Для данного вида продукции биржа предполагает задействовать спот-рынок.

"Биржа готова запускать новые продукты и новые рынки. И запуск инструментов на базовые полимеры может являться основным ключевым параметром для 2022 года. А в дальнейшем кроме спотового рынка можно рассмотреть и рынок фьючерсов", - заявил Солдатов, выступая на V форуме Союза переработчиков пластмасс (СПП).

СПП последовательно продвигает инициативу организации биржевых торгов крупнотоннажными полимерами для стабилизации цен на данный вид продукции. В августе 2021 года идею союза поддержал Центральный банк России, предложив создать соответствующую рабочую группу при ФАС.

По словам генерального директора союза Петра Базунова, СПП в сотрудничестве с Минпромторгом РФ продолжает работу над проектами документов, необходимых для вывода базовых полимеров на биржу.

"Мы определили некий минимальный объем, чтобы нефтехимикам, не дай бог, не испортить жизнь. Какое-то количество, чтобы мы гарантированно этот объем получили на биржу, и он не был оттуда забран назад. Чтобы он реализовался через биржу, и мы получили индикатив цены. Потом выяснилось, что к индикативу требуется еще и регистрация внебиржевых контрактов, чтобы получить полный индикатив", - отметил Базунов в ходе форума.

"Биржевая торговля базовыми полимерами – вообще новая вещь. У нас, к сожалению, нет опыта Запада, например, который мы могли бы легко здесь масштабировать. Но, тем не менее, мы считаем, что целесообразно разобраться в этом инструменте, потому что нашей отрасли нужна, прежде всего, стабильность – ценовая, сырьевая", - подытожил гендиректор СПП.

Как сообщалось, в марте 2021 года СПП обратился в правительство РФ с просьбой выработать меры для сдерживания роста цен на пластмассы, аналогичные тем, что действуют в отношении цен на топливо и другие социально значимые товары. В союзе отмечали "беспрецедентный рост цен" и утверждали, что стоимость полимерного сырья на российском рынке ежемесячно бьет рекорды.

По предварительным данным "Аналитического центра ТЭК" РЭА Минэнерго РФ, выпуск базовых полимеров в стране в 2021 году достиг 7,4 млн тонн (+4,8% относительно 2020 года), превысив их потребление на 24%. При этом профицит производства не привел к отказу от импорта. По данным СПП, в прошлом году в России переработали около 5 млн тонн полимеров, порядка 20% из которых пришлось на импортное сырье.

СПбМТСБ Петербург

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