Девелопер "Самолет" допустил продление программы buyback на 2023 год

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" может продлить программу buyback на 2023 год, если в течение 2022 года не соберет пакет, необходимый для реализации программы мотивации менеджмента. Об этом заявил управляющий директор компании Андрей Пахоменков в ходе вебкаста, организованного БКС.

Действующая программа мотивации, которая заканчивается в 2022 году, никак не связана с акциями, уточнил он. "Вот уже программа на будущее будет опираться на акции, потому что мы считаем, что все акционеры и инвесторы заинтересованы в росте стоимости, и менеджмент тоже должен быть таким акционером и инвестором", - пояснил Пахоменков. Участники программы мотивации смогут получить акции через 3 года после того, как получат права на них, и будут заинтересованы в том, чтобы котировки были как можно выше, добавил Пахоменков.

Хотя программа buyback "Самолета" предусмотрена до конца 2022 года, если нужный пакет не получится собрать, компания может ее продлить, потому что новая программа мотивации менеджмента будет запущена с 2023 года. "Поэтому время у нас еще немного есть", - заявил Пахоменков.

В январе совет директоров "Самолета" принял решение о выкупе в течение 2022 года до 500 тыс. акций (0,8%) на сумму до 3 млрд рублей – в зависимости от того, какое обстоятельство наступит первым.

"У нас программа одобрена, мы в любой момент можем начать. Понятно, у нас задача, с одной стороны, собрать этот пакет для того, чтобы у нас была эта программа мотивации. С другой стороны, мы не хотим собирать по любой цене, программа у нас ограничена 6 тыс. рублей (за акцию - ИФ). Поэтому мы сейчас просто разрабатываем тактику, стратегию, сколько в месяц покупать, чтобы это не оказывало сильного влияния на рынок и чтобы мы могли этот пакет собрать за 2022 год", - сказал Пахоменков.

Для сравнения, последняя цена закрытия торгов акциями "Самолета" на "Московской бирже" – 4,45 тыс. рублей за штуку, хотя в сентябре котировки доходили до 5,8 тыс. рублей.

В октябре 2020 года "Самолет" в ходе IPO разместил 5% на "Московской бирже". К концу 2021 года free float превысил 19% в результате серии сделок. "Самолет" неоднократно заявлял о планах увеличить free float минимум до 30-35% и повысить ликвидность бумаг.

ГК "Самолет" занимает 3-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков.