Cisco предложила за производителя ПО Splunk $20 млрд

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Cisco Systems Inc. сделала предложение американскому производителю программного обеспечения Splunk Inc. купить его более чем за $20 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Splunk, созданная в 2003 году, выпускает ПО для использования в IT-подразделениях и службах безопасности компаний для отслеживания и анализа данных.

По словам источников издания, Cisco сделала предложение некоторое время назад, и в данный момент компании не ведут активных переговоров.

Если бы сделка состоялась, она стала бы крупнейшим приобретением Cisco. На данный момент самой крупной сделкой Cisco остается покупка производителя оборудования для кабельного и спутникового телевидения Scientific Atlanta за $7 млрд в 2005 году.

Акции Splunk резко подорожали в начале пандемии коронавируса, как и бумаги многих других технологических компаний, однако затем потеряли почти половину стоимости. Серия разочаровывающих финансовых отчетов привела к отставке главного исполнительного директора компании Дугласа Меррита в ноябре 2021 года. Временно исполняющим обязанности главы Splunk был назначен председатель совета директоров Грэм Смит, и в настоящее время компания находится в поисках CEO.

В июне прошлого года фонд прямых инвестиций Silver Lake инвестировал в Splunk $1 млрд, чтобы помочь в трансформации бизнеса компании, переключавшейся с традиционной модели лицензирования ПО на модель облачной подписки.