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Экономика

Разработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций США

Американская компания, среди клиентов которой были Сбербанк, "Яндекс" и "Мегафон", объяснила свое решение бизнес-причинами

Разработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций США
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения Splunk принял решение о прекращении продаж своих продуктов и услуг российским компаниям.

"Splunk постоянно ведет работу по оценке своих инвестиций и средоточия ресурсов по всему миру. В рамках этой работы мы решили, что Splunk больше не будет продавать свой софт и сервисы российским компаниям. Наши решения принимаются для того, чтобы обеспечить максимальный возврат инвестиций и обеспечить успех нашим клиентам", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Splunk.

Splunk - крупный разработчик системы анализа машинных данных и операционной деятельности для B2B сектора. Компания основана в 2003 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско, офисы представлены в 12 странах мира. По итогам 2019 финансового года (закончился 31 января 2019 года) Splunk ожидает выручку в размере свыше $1,7 млрд. Акции Splunk котируются на NASDAQ.

Первой о прекращении работы Splunk с партнерами из России сообщила IT-компания VolgaBlob. По ее данным, партнерский доступ на портал Splunk пропал 15 февраля. Позже в ответ на запрос VolgaBlob получила сообщение о том, что Splunk решила немедленно прекратить все операции в России - прямые или через партнеров, хотя и обещает продолжить выполнять обязательства по клиентской поддержке до истечения сроков контрактов.

Согласно материалам VolgaBlob, среди клиентов Splunk в России такие компании, как "Росгосстрах", "Мегафон", Mars. По данным одного из крупных IT-дистрибьюторов, всего в России у Splunk около 200 корпоративных клиентов. Ранее в их числе назывались, в частности, Сбербанк, "Яндекс", Альфа-банк.

В Splunk не связывают решение с санкционным режимом США против России. В списке стран, в которых Splunk не работает из-за эмбарго США, указаны Куба, Иран, Северная Корея, Сирия, а также Крымский регион.

Источник "Интерфакса" на IT-рынке считает, что никаких бизнес-причин для сворачивания деятельности в России у Splunk не было. По его информации, российские компании вскоре смогут адресовать свои вопросы непосредственно самой компании на традиционном Global Partner Summit, который Splunk планировал провести в конце февраля.

Теги: США, РФ, Splunk, IT

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