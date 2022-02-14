Котировки Clariant рухнули на 16% на новости о поисках искажений в отчетах за два года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская химическая компания Clariant AG решила отложить публикацию отчетов за четвертый квартал и весь 2021 год, чтобы завершить расследование возможного искажения отчетности в 2020 и 2021 годах. На этой новости котировки Clariant упали а 16% в начале торгов в понедельник.

Ранее предполагалось, что отчеты будут представлены 16 февраля.

Clariant расследует сигналы внутренних информаторов о том, что ее сотрудники ошибочно создавали резервы и фиксировали отчисления, чтобы привести результаты компании в соответствие с внутренними и внешними целями, говорится в ее пресс-релизе.

Компания допускает, что будет вынуждена пересмотреть финансовый отчет за 2020 год, а также показатели за первое полугодие 2021 года и квартальные результаты за эти годы. Пока не понятно, существовала ли проблема до 2020 года.

Отсрочка публикации отчетов нужна для полной проверки документов и завершени расследования. Проверкой занимаются юридические фирмы Deloitte и Gibson, Dunn & Crutcher, и расследование успешно продвигается, отметили в Clariant.

14 февраля компания обнародовала предварительные данные, согласно которым ее выручка от продолжающихся операций в прошлом году увеличилась на 15% в местных валютах - до 4,37 млрд швейцарских франков ($4,72 млрд). Маржа EBITDA, как ожидается, составила 16-17%.